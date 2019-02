Moscovici | in Italia non si vede espansione prevista

Moscovici : espansione Italia non si vede : 13.12 "I fatti parlano. Non sembra che l'espansione keynesiana prevista si stia materializzando in modo forte, malgrado un miglioramento della situazione finanziaria e dello spread. E credo che su questo si dovrebbe riflettere".Così il commissario Ue Moscovici. "Non c'è nessun motivo per accelerare i tempi,rispetteremo le scadenze e i ritmi del semestre europeo",ha detto Moscovici sull'eventualità che la Commissione Ue possa chiedere ...

Moscovici : crescita keynesiana in Italia non si vede - riflettere : Roma, 7 feb., askanews, - La Commissione europea rivendica la correttezza dell'intesa raggiunta con l'Italia sulla manovra e non mette fretta sull'ipotesi di misure correttive, ma al tempo stesso il ...

Moscovici : Con Italia rispetteremo i ritmi del semestre europeo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Zona euro - Moscovici : incertezza politica bilancio Italia tra fattori rallentamento : Sul rallentamento dell'economia della Zona euro non hanno pesato soltanto fattori esterni ma anche interni al blocco, tra cui la forte incertezza sulla politica di bilancio in Italia.

Moscovici al governo : se Pil peggiora valuteremo. E basta liti Italia-Francia : Il commissario europeo agli Affari economici è intervenuto sulla querelle che coinvolge Francia e Italia. 'Roma e Parigi sono due partner storici e stretti basta litigare' ha avvertito

Ue Moscovici - con l'Italia lavoreremo per evitare sanzioni : "Ci aspettiamo che il governo italiano rispetto l'accordo raggiunto in Europa al termine di una lunga trattativa. Come dicevano i latini, 'pacta sunt servanda'. Lo ha detto il Commissario Ue agli ...

Moscovici : 'La crisi tra Italia e Francia è assurda - deve finire' : "Avere una crisi fatta di sole provocazioni non ha senso. E' assurdo e deve finire". Lo ha detto al Tg5 il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici , commentando la tensione fra Roma e ...

Moscovici : assurde e pretestuose polemiche Italia-Francia : Lo dice alla Stampa, il commissario europeo all'Economia,Pierre Moscovici, secondo cui "è incomprensibile immaginare, per ragioni politiche e pretestuose, un allontanamento fra Italia e Francia. È ...

Migranti - Moscovici si schiera con Macron : “Il governo italiano ostile” : Pierre Moscovici corre subito a difendere Emmanuel Macron. Il commissario agli Affari economici, che Le Figaro dà in pole position per prendersi la poltrona più alta della Corte dei Conti francese una volta terminato l’incarico a Bruxelles (leggi qui), si è immediatamente schierato contro le dichiarazioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia e i suoi interessi nel continente africano. “Sono ostili”, ha tuonato al suo ...

Moscovici - l'accordo Italia-Ue era migliore possibile : Dopo l'ennesimo commento scettico proveniente dal ministro delle Finanze dell 'Olanda Wopke Hoekstra sulla questione del riavvicinamento Italia-Commissione europea sulla manovra di Bilancio, il ...

Tensione Italia-Francia - Moscovici : “Dal governo italiano affermazioni inutili - assurde e ostili” : “La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dichiarazioni sono semplicemente stupide”. Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, torna a commentare, a margine dell’Ecofin a Bruxelles, le dichiarazioni nei riguardi della Francia di esponenti di punta del governo italiano. L'articolo Tensione Italia-Francia, Moscovici: “Dal ...

Di Maio : «La Francia sfrutta l’Africa». Parigi convoca l’ambasciatrice italiana. Ira anche di Moscovici : Il vicepremier: «La Francia stampa il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia». La replica: «Parole ostili e senza motivo»