Melissa Satta compie 33 anni | ma mancano gli auguri più importanti

Boom di like per una foto di Melissa Satta su Instagram : Con una foto sui social Melissa Satta fa il pieno di like e commenti positivi sul social, anche da parte di Federica Pellegrini. La Satta ha postato uno scatto per una campagna promozionale che la vede in lingerie e un paio di stivali neri, mentre con sguardo severo sfoggia un fisico statuario. Numerosi naturalmente i complimenti dei fan, che vanno da “chapeau” a “perfetta” passando per “mi è salita la febbre”. Alcuni follower si sono chiesti ...

Melissa Satta - lo scatto in intimo conquista Instagram. Anche Federica Pellegrini applaude : Con uno scatto in lingerie Melissa Satta torna reginetta di Instagram. Ultimamente come riportato da Leggo.it si è molto parlato dell’ex velina per via delle voci sulla crisi matrimoniale col marito calciatore Kevin Boateng, ora in Spagna a giocare nella squadra del Barcellona ma è con uno scatto in abbigliamento intimo che Melissa fa il pieno di like e commenti positivi sul social, Anche da parte di Federica Pellegrini. La Satta infatti ha ...

Melissa Satta-Boateng - è finita davvero? Arriva la conferma social : “è addio” : Melissa Satta-Boateng, crisi rientrata? Il commento dell’esperto di gossip che smentisce la pace tra il neo calciatore del Barcellona e l’ex Velina sarda Dopo il trasferimento di Kevin Prince Boateng al Barcellona, Melissa Satta ha postato tra le sue Storie Instagram una serie di scatti del marito con un messaggio per lui. “Orgogliosa“, ha scritto la bellissima ex Velina, facendo pensare ad una crisi matrimoniale ...

Super brain - Melissa Satta con un tubino inguinale : foto proibita - delirio in studio : Melissa Satta, venerdì sera giudice di Super brain, ha mandato il pubblico in studio in delirio dopo essersi presentata con un cortissimo tubino dorato che ha rivelato, ancora una volta, la sua perfetta forma fisica. La showgirl, ospite del programma di Rai 1 condotto da Paola Perego e Franceso Paol

Melissa Satta a passeggio con l’amica Simona Salvemini : Prime passeggiate da single per Melissa Satta assieme all’amica di sempre Simona Salvemini, infatti da tempo per lei si parla di crisi matrimoniale col calciatore Kevin Prince Boateng, papà del figlio Maddox e ultimamente sembra che la coppia si sia recata dall’avvocato per la separazione. I due vivrebbero da tempo divisi oltre a non aver fatto le vacanze di Natale insieme e ora Kevin sarebbe pronto a cambiare maglia e ad andare a giocare in ...

Melissa Satta - l'ex velina sensuale su Instagram : Kevin Prince Boateng e Melissa Satta hanno da poco chiuso la loro relazione che durava nal novembre del 2011. I due hanno avuto il figlio Maddox, nato nell'aprile del 2014 e si sono sposati nel giugno ...

Concentrazione - fatica e… risate : non solo Diletta Leotta - il sexy allenamento di Melissa Satta [VIDEO] : Melissa Satta ed il sexy allenamento in palestra: l’ex velina si concede qualche risata tra una fatica e l’altra Non solo Diletta Leotta: seppur la giornalista siciliana sia seguitissima sui social per le sue sexy foto, i divertenti video e i faticosi allenamenti, tante sono le affascinanti donne che ogni giorno allietano i propri fan. Tra queste c’è anche la bellissima modella e showgirl Melissa Satta. L’ex velina, ...

Boateng papà single : al parco con il figlio Maddox (senza mamma Melissa Satta) : Dopo le voci sulla fine del suo matrimonio, ecco il calciatore immortalato da solo al parco con il figlio. Intanto Melissa...

Lo facciamo 10 volte a settimana! Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng ci davano dentro : La showgirl di origini sarde ha fatto una dedica tra le storie di Instagram a suo marito: “Sono fiera di te”.Ha scritto la Satta, accompagnando queste parole con uno scatto di Kevin sorridente e felice di cominciare la nuova avventura. Che Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng siano in crisi ormai è un dato di fatto. Anche se nessuno dei due si pronuncia in merito, il calciatore questa mattina ha lasciato l'Italia, è sbarcato in Spagna e ha ...