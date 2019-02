Gallipoli | si lancia dalla ' Torre C' dell' ospedale | muore un 32enne

Blastingnews

: Si lancia dalla Torre C dell’ospedale: un 32enne perde la vita - AdriJuve64 : Si lancia dalla Torre C dell’ospedale: un 32enne perde la vita - allnews24eu : Si lancia dalla Torre C dell’ospedale: un 37enne perde la vita - AllNews24 - GALLIPOLI- Ennesima tragedia in ospe… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Una terribile tragedia si è verificata questo pomeriggio a, nel leccese, dove un uomo di 32 anni ha deciso di porre fine alla propria esistenza. Si è infattito dal settimo piano"Sacro Cuore di Gesù", precisamentecosiddetta "C". Non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto volontario. Al momento sono però ignoti i motivi che hanno portato l'uomo a compiere il folle gesto.Scena davanti a tanti testimoni Il fatto di cronaca è avvenuto davanti a diversi testimoni, che hanno assistito in diretta alla tragedia. Alcuni automobilisti di passaggio avrebbero visto l'uomo caderecima'edificio, per poi schiantarsi al suolo a forte velocità, almeno così riferisce la stampa locale. Una scena raccapricciante dunque, che sicuramente chi si trovava sul posto non potrà dimenticare mai più. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono intervenuti ...