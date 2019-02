Bordeaux | sospeso l’interista Karamoh

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "A causa di comportamenti inappropriati e inaccettabili che il club non puo' tollerare, Yanne' stato provvisoriamente– il comunicato delsul proprio sito internet -. In attesa di prendere una decisione definitiva, con questo provvedimento intendiamo proteggere l'equilibrio all'interno della squadra e reiterare l'importanza del rispetto dei valori istituzionali dei Girondini". Secondo L'Equipe tre i motivi della decisione: la brutta prestazione fornita in Coppa con lo Strasburgo, un battibecco con Ricardo, il vice dell'allenatore Eric Bedouet ed un viaggio a Parigi per fare shopping.