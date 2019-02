Belen | messaggio social con riferimento a Stefano De Martino?

Belen torna in Argentina - il messaggio d'amore per la sua terra : 'te amo Buenos Aires' [VIDEO] : Belen Rodriguez in Argentina, la bellissima showgirl di adozione italiana sbarca a Buenos Aires: cosa bolle in pentola? A distanza di poco tempo dal suo viaggio in Uruguay, Belen Rodriguez torna in ...

Belen torna in Argentina - il messaggio d’amore per la sua terra : “te amo Buenos Aires” [VIDEO] : Belen Rodriguez in Argentina, la bellissima showgirl di adozione italiana sbarca a Buenos Aires: cosa bolle in pentola? A distanza di poco tempo dal suo viaggio in Uruguay, Belen Rodriguez torna in Sudamerica. Questa volta la sexy showgirl si trova a Buenos Aires, dov’è nata e cresciuta. La 34enne tra le sue storie Instagram ha postato una serie di video che hanno mostrato il suo arrivo nella capitale dell’Argentina. Belen ha ...

De Martino - esordio in Rai con messaggio per Belen : "Siamo una famiglia" : Il nuovo conduttore di "Made in sud" ospite ha parlato dell'ex moglie e di loro figlio Santiago a "Storie italiane"

Belen torna in Italia : "Ho le lacrime agli occhi". Messaggio per Lavezzi? : Belen Rodriguez è sempre una delle showgirl più chiacchierate in Italia e in Argentina. Secondo quanto riporta il settimanale Chi infatti, la bella argentina sarebbe vicina sentimentalmente all'ex ...

Belen Rodriguez rientra in Italia fra le lacrime : il messaggio su Instagram : Belen Rodriguez torna in Italia fra le lacrime, dopo un viaggio che ha cambiato (nuovamente) la sua vita. Terminate le feste di Natale, la showgirl ha deciso di raggiungere l’Argentina, dove ha trascorso due settimane di vacanza. Belen ha scelto di partire da sola, senza portare con sè il figlio Santiago e il resto della famiglia Rodriguez, forse perché sentiva la necessità di ritrovare le sue origini e di meditare sulla propria ...

Andrea Iannone - messaggio criptico dopo l'addio a Belen : 'Ho sempre saputo chi fossi' : Un paio di giorni fa, sul profilo Instagram di Andrea Iannone è apparso un messaggio che ha subito catturato l'attenzione degli appassionati di gossip; le strane parole che il pilota ha scritto sotto all'ultima foto che ha pubblicato, secondo tanti sarebbero un riferimento neppure troppo velato alla sua vita sentimentale. Il pensiero che ha espresso il campione di Moto GP sui social network, dunque, secondo molti altro non sarebbe che una ...

Belen Rodriguez e il messaggio che preoccupa i fan : 'Supererete molte difficoltà' : Belen Rodriguez è uno dei personaggi più discussi di questo 2018. Durante le vacanze di Natale i riflettori hanno illuminato la vita della showgirl mettendo in evidenza momenti gioiosi, ma anche altri molto più delicati e seri. Attraverso il suo profilo Instagram, la ragazza tiene aggiornati i suoi fan in merito a quello che fa nel corso delle sue giornate; proprio ieri, giovedì 27 dicembre, ha pubblicato un contenuto che ha generato molta ...

Belen Rodriguez - difficoltà nel 2019 : preoccupata per il nuovo anno? Il messaggio : Belen Rodriguez news 2019: il messaggio della showgirl sull’anno nuovo Belen Rodriguez, volete o nolente, è sempre al centro delle notizie di gossip. Ora per una presunta storia d’amore, ora per dei messaggi pubblicati tramite social, la showgirl argentina trova sempre il modo per far parlare di sé. Alcune volte anche senza farlo di proposito. […] L'articolo Belen Rodriguez, difficoltà nel 2019: preoccupata per il nuovo anno? ...

Corona - messaggio d’affetto per Belen e attacco a Iannone su Instagram : Un messaggio d’affetto per Belen e un attacco diretto a Iannone: Fabrizio Corona si scatena sulle Stories di Instagram, parlando dell’ex fidanzata e del pilota di Moto Gp. Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata quando la showgirl ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto poi suo marito e papà di Santiago. Nonostante la rottura è rimasto sempre un forte sentimento e ancora ...