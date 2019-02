Ambientalisti contro sindacati e Confindustria | Il pianeta è a rischio e loro

huffingtonpost

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "Gli scienziati avvertono: i cambiamenti climatici prodotti dall'impiego di idrocarburi stanno distruggendo il. Intanto, però, il 9 febbraioe le categorie di settore deiconfederali manifesteranno per l'economia fossile, per il 'business as usual' in difesa di un modello di sviluppo insostenibile. Una battaglia di retroguardia che fa male alla stessa economia del paese". La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil sabato a Roma 'per il lavoro', insieme ae critica con le politiche del governo, incontra già un primo ostacolo: la dura presa di posizione del comitato 'No triv' e di altre sigle del mondo ambientalista italiano.Sono furiosi perché, alla delusione arrivata dal M5s di governo - che proprio con un suo ministro Luigi Di Maio ha autorizzato nuovi permessi per cercare petrolio e gas nello Ionio - ora si aggiunge il ...