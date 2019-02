Uefa | Ceferin | ' No alla Superlega | che noia Psg-Juve ogni settimana'

Uefa - Ceferin sarà rieletto : lavorerà alla riforma della Champions dal 2024 : Elezioni presidente UEFA – Se non è una certezza, poco ci manca. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin sarà confermato come numero uno della federcalcio europea. Come riporta “Il Corriere della Sera”, l’avvocato sloveno sarà rieletto nella giornata di domani durante il congresso di Roma, quando interverrà anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo […] L'articolo UEFA , Ceferin sarà rieletto : lavorerà alla ...

Uefa - ufficiale : "Var in Champions League dagli ottavi"/ Agnelli 'batte' Ceferin : aiuto-arbitri a Euro Under21 - IlSussidiario.net : Var in Champions League dagli ottavi: la decisione ufficiale della Uefa . Andrea Agnelli 'batte' Ceferin , tecnologia aiuto-arbitri anche agli Euro pei Under21

Il Var in Champions League dagli ottavi di finale - le parole del presidente Uefa Ceferin : “ecco il perchè della nostra decisione” : Le parole del presidente Uefa dopo la decisione di introdurre il Var dagli ottavi di finale di Champions League “Siamo pronti ad utilizzare il Var in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto e siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni, in quanto fornirà un valido aiuto per i direttori di gara e consentirà di ridurre le decisioni sbagliate“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uefa, Aleksander ...