The Voice | Sfera Ebbasta tra i giudici? Nuove indiscrezioni e le parole di J Ax

The Voice 2019 Italia : coach - giudici e conduttrice. Quando inizia : The Voice 2019 Italia: coach, giudici e conduttrice. Quando inizia Ottime notizie per gli appassionati dei talent show. A breve The Voice 2019 andrà in onda su Rai 2 con tante sorprese ed interessanti novità. Il programma in passato non ha ottenuto i risultati sperati e proprio per questo è stato rimodernato e reso più accattivante. Una vera e propria sfida quella lanciata da Carlo Freccero, direttore di Rai 2, che ha scelto come ...

Simona Ventura torna a Sanremo per presentare The Voice Of Italy : Il ritorno in Rai in pompa magna. Dopo Sky e Mediaset, Simona Ventura sbarca su Rai Due dal 16 aprile con la nuova edizione di "The Voice Of Italy".Come riporta Dagospia, la conduttrice sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo, che parte martedì prossimo. Il palco del Teatro Ariston Simona Ventura lo conosce molto bene, dal momento che lo ha condotto nel 2004 con Gene Gnocchi. Il direttore artistico era Tony Renis. Non fu una edizione felice ...

Simona Ventura - il 'vertiginoso' scatto dal backstage di The Voice : "Work in progress" : La conduttrice è pronta per The Voice 2019 e condivide con i fan il primo scatto nel dietro le quinte, con un paio di scarpe...

Imprese : nasce 'The Voice of Business' - canale web in inglese dall’Italia : Roma, 1 feb. (Labitalia) - nasce oggi 'The Voice of Business'. E' il primo canale web in lingua ing[...]

Google Voice per Android viene aggiornato con il Material Theme : Dopo Gmail all'inizio di questa settimana, anche Google Voice sta ricevendo il Material Theme di Google che mantiene invariata l'esperienza del servizio VOIP, ma garantisce un aspetto più pulito e ordinato. Il cambiamento più evidente riguarda la nuova barra inferiore animata che utilizza le icone del tema Material caratterizzate da contorni decisi e interni cavi. L'articolo Google Voice per Android viene aggiornato con il Material Theme ...

Asia Argento : «The Voice con Morgan? Sarebbe una figata (ma nessuno mi ha contattata)»

Asia Argento : "Con Morgan a The Voice? Mi piacerebbe" : Asia Argento dice sì all'ipotesi di approdo, insieme all'ex compagno Morgan, a The Voice of Italy, al via il prossimo 16 aprile su Rai2:L'ho letto, ma nessuna mi ha ancora contattata. Lavorare con Marco in un programma simile mi piacerebbe, darebbe grandi stimoli. Noi due ci siamo contaminati tanto in passato. Sarebbe una figata Morgan: "The Voice? Mi piacerebbe, ma la tv mi fa ...

Asia Argento : "Lavorare con Morgan a The Voice mi piacerebbe. I discorsi dei politici? A volte mi vergogno - ma non voglio entrarci" : Asia Argento si rilancia con la musica. La cantante ha appena fatto uscire Gloria, il suo nuovo singolo rock con gli Indochine, famosa band pop-rock francese. In realtà, non è un'inedito: la versione in francese era uscita nel 2017, adesso è la volta di quella Italiana. La Argento ha presentato il lavoro e la band francese a La Stampa. Ha parlato anche di un ritorno in Rai, dopo le ultime parole del direttore di Rai 2 Carlo ...

Dario Argento : "Asia si merita 'The Voice' dopo quello che ha passato : è brava - intelligente - di talento" : Asia Argento potrebbe tornare sulle scene televisive dopo il divorzio da X Factor e le polemiche personali che l'hanno coinvolta negli ultimi mesi. Infatti, si fanno sempre più insistenti i rumors che la vorrebbero coach di The Voice Of Italy: proprio in queste ore si sta discutendo del cast della nuova edizione del talent, che avrà come conduttrice Simona Ventura.A commentare la notizia di una possibile partecipazione di Asia ...

Asia Argento verso The Voice di Simona Ventura…Leggi l’indiscrezione : Asia Argento, dopo la breve (e sfortunata) avventura ad X Factor troverà la sua rivincita nel talent di Simona Ventura, The Voice Of Italy? Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e secondo quanto... L'articolo Asia Argento verso The Voice di Simona Ventura…Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mika a The Voice Francia dal 9 febbraio - tra i giudici della nuova edizione : come seguirlo dall’Italia : Mika a The Voice Francia, in giuria nella nuova edizione del talent show in partenza il prossimo 9 febbraio. Dopo l'addio a X Factor Italia, una brutta notizia da assimilare per il pubblico italiano che ha poi visto andar via anche Alvaro Soler, il cantante ha comunicato di essere stato arruolato per The Voice in Francia e seguirà uno dei team nella nuova edizione in partenza a febbraio. La conferenza stampa per la presentazione dell'ottava ...

Al Bano a Blogo : "Torna The Voice? Non mi hanno chiamato" (VIDEO) : Domani, mercoledì 23 gennaio, Canale 5, trasmetterà la prima delle due serate di 55 passi nel sole, prodotte da Endemol Shine Italy e dedicate ad AlBano Carrisi. Una vera e propria celebrazione della fortunata carriera del cantautore pugliese. Blogo lo ha intervistato:Endemol mi ha proposto l'idea di 55 passi nel sole, avevo collaborato con loro in passato per Così lontani, così vicini. L'idea mi è piaciuta moltissimo. È un programma ...

Morgan - da Freddie Mercury a Freccero/ "The Voice Of Italy? Vorrei tornare a dare il mio servizio ma…" : Giovedì sera su Rai2 andrà in onda un concerto dei Queen presentato e commentato fra gli altri da Morgan, la sua intervista