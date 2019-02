Tav | Salvini | “Querelo chi parla di scambio col M5s con voto in Senato Analisi

Se Salvini vuole far cadere il governo sulla Tav - per noi non è un problema - la dichiarazione 5 stelle : La questione TAV sempre al centro del dibattito, adesso la dichiarazione 5 stelle portata da Stefano Buffagni “Se la Lega crede sia opportuno far cadere il governo per la Tav per noi non è un problema. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-Pescara, i collegamenti ferroviari per Matera e le autostrade digitali per le quali abbiamo appena semplificato gli iter ...

Salvini : "Scambio Diciotti-Tav? Chi lo pensa va curato" : Nessuno scambio Diciotti-Tav. Parola di Matteo Salvini. Non ci può essere nella maggioranza di governo nessun accordo in tal senso tra Lega e M5S. Salvini spiega che: "Chi la pensa così andrebbe curato, perché pensare che si metta sul mercato, come in un suk, una grande opera necessaria al Paese e un processo, proprio non ha capito niente, né di me né del governo". La Lega è da sempre favorevole all’Alta velocità Torino-Lione a differenza ...

Tav - Di Stefano (M5s) : “Salvini deve fare atto di responsabilità - unica analisi che ha senso è quella del Ministero” : “Salvini deve fare un atto di responsabilità verso gli italiani sul Tav guardando i numeri non solo le parole. L’unica analisi costi benefici è quella del Ministero dei Trasporti”. Con queste parole il Sottosegretario di Stato Manlio di Stefano, ospite oggi a Milano del convegno “Il Mondo nel 2019” organizzato da Ispi, ha liquidato l’ipotesi di un’analisi costi benefici alternativa proposta da Salvini durante la visita del cantiere Tav a ...

"Per Salvini assurdo bizzarro che Parigi veda l'analisi costi-benefici sulla Tav prima? Stia tranquillo, neanche io l'ho letta. Però Basta alimentare divisioni". Il vicepremier Di Maio ha replicato alle polemiche da parte dell'altro vicepremier, Matteo Salvini, dopo che il titolare del Viminale aveva protestato per non aver avuto ancora modo di consultare il documento sull'Alta velocità Torino-Lione, al contrario

Di Battista attacca Salvini: "Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni" Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ieri aveva riacceso le tensioni nel governo ribadendo il…

