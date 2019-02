Spazio | i pionieri interplanetari CubeSat MarCo non danno più segni di vita

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) È ormai più di un mese che entrambe le minuscole navicelle spaziali Mars Cube One () – duegemelli che hanno volato verso Marte assieme alla missione Nasa InSight – nondi, e gli ingegneri della missione ritengono, a questo punto, che difficilmente potranno mai riprendere a comunicare:Le sonde – primi mini-satelliti a volare nelloo – si trovano ora molto oltre Marte e la loro capacità di sopravvivenza ha evidentemente raggiunto il limite. Nonostante ciò – riporta Media INAF, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica – la missione viene considerata un grande successo.– soprannominati Eve e Wall-E, come i personaggi di un film Pixar – hanno funzionato come ponti di comunicazione durante l’atterraggio di InSight, ritrasmettendo dati per ogni fase della sua discesa sulla superficie di Marte ...