Pescatori dispersi al largo delle coste salentine | riprese le ricerche

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) All’alba di stamattina sonoledei duecaduti in mare aldi Pescoluse, la marina del comune di Salve. La barca su cui si trovavano si è rovesciata a causa del mare agitato: un superstite ha raccontato di avere visto il padre e il loro amico scomparire tra le onde mentre cercavano, come lui, di mettersi in salvo a nuoto. I tre sono tutti di Gallipoli ed erano impegnati in una battutati pesca. Alledegli altri dueprendono parte anche oggi motovedette della Guardia Costiera di Gallipoli, un’imbarcazione della Guardia di Finanza, un aereo della Guardia Costiera ed i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Brindisi.L'articoloalleMeteo Web.