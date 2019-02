Nintendo rivela i giochi NES gratuiti di febbraio 2019

Firewatch : rivelata la data di uscita su Nintendo Switch : Firewatch è un'interessante avventura in prima persona realizzata dagli studi di Campo Santo, e finalmente possiamo sapere quando il gioco metterà piede su Nintendo Switch.Come riporta Eurogamer infatti lo sviluppatore ha infatti confermato in un Tweet che il gioco sarà disponibile per la console della grande N il 17 novembre, e verrà lanciato simultaneamente in America, Australia, Europa e Giappone.Firewatch è stato lanciato per la prima volta ...