L' E-Team punta sulla guida autonoma

#CESENASTORIES - 37puntata. Tre punti con l'Agnonese e tante risate : la 'trappola' della squadra al Team manager : Seconda trasferta in sette giorni per il Cesena. Quella a Termoli, contro l' Agnonese è andata bene, una vittoria, la diciottesima in 24 gare. Il recupero ha portato i bianconeri sul momentaneo +11 ...

24 Ore Daytona 2019 : il Team di Wayne Taylor punta al bersaglio grosso. Fernando Alonso vuol inserire un altro trofeo in bacheca : “Ti monterò il motore più in basso possibile, e avrai la coppa dell’olio disegnata dal vento, sì… Questo ti darà parecchi cavalli in più. Ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina, ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile. E quando ti avremo dipinta ti faremo il pieno, e sarai pronta a scendere in pista… Capito? Sarai perfetta“. Parole che descrivono la ...

F1 - Gary Anderson sulla promozione di Binotto a Team principal Ferrari : 'Avrebbero dovuto puntare su qualcun altro' : Non capisco perché prendere il tuo miglior uomo tecnico e metterlo a fare il manager, a fare politica, che non è il suo forte ". Ha poi aggiunto: " Cosa succederebbe se alla fine del 2019 la Red Bull ...

In arrivo il cross-play tra STeam e Xbox? Spunta un nuovo interessante riferimento : Grandi novità in arrivo in ambito cross-play e in particolare per quanto riguarda il cross-play tra Steam e Xbox? Quello di cui vi parliamo quest'oggi è semplicemente un rumor ma considerando le recenti aperture del mondo console in questo particolare ambito, ogni voce è molto interessante.Su ResetEra è Spuntato un nuovo thread che sottolinea una novità dell'ultimo aggiornamento di Steam Beta. All'interno della sezione Steam Open Source ...

Dream Team Pimco : nel 2019 puntare su asset liquidi : La conclusione degli economisti è condivisa in gran parte anche dalla comunità finanziaria: l'economia resta in fase di espansione, ma rallenta il passo. Il cambiamento di paradigma monetario con la ...