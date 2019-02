Le mani su tariffe dell' energia e appalti

ilgiornale

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Roma - Una semplificazione affidata a un Comitato interministeriale guidato dal premier Conte e attuata dal una commissione guidata da un magistrato e dieci componenti, nominata dalla presidenza del Consiglio. Dovrà legiferare su 19 settori che spaziano dall'al turismo, dallo spettacolo fino all'edilizia, passando per l'istruzione e la giustizia tributaria. Il disegno di legge delega "in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione" è passato un po' in sordina. Messo in ombra dal decreto semplificazioni. Ma la posta in gioco non è meno importante'altro provvedimento. Dovrà velocizzare l'itere semplificazioni, anche a scapito del ruolo del Parlamento.Il governo dovrà approvare i decreti entro due anni dall'approvazione definitivaa norma.Un accentramento di poteri a Palazzo Chigi, dove sarebbe istituita anche una cabina di regia permanente ...