La prova del cuoco | il sospetto sul fisico di Elisa Isoardi | ingrassata? Fermi tutti

Regione Lazio. Consiglio Approva legge di riforma delle IPAG : Con questa normativa nascono le Aziende di servizi alla persona (Asp) come strumento a disposizione degli enti locali per finalità assistenziali. Con 30 voti favorevoli e 8 astenuti il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori, ha Approvato oggi il testo unificato delle proposte di legge regionali n. 50 e 59, concernente “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e disciplina delle Aziende ...

Elisa Isoardi - La prova del Cuoco : l’incidente - arriva il medico : Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco: l’incidente con il coltello e l’intervento del medico durante la diretta Piccolo incidente per la conduttrice Elisa Isoardi durante la diretta de La Prova del Cuoco in onda nella mattinata odierna. L’ex compagna del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, infatti, si è tagliata con una lama, mentre stava lavorando a un […] L'articolo Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco: ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventiduesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a ...

GIUNTA COMUNALE - Le principali delibere approvate nella seduta del 5 febbraio 2019 : Dalla Regione fondi per piste ciclabili e attività economiche, ok al progetto per il Mercato coperto, variazioni dell'imposta sulla pubblicità, avviso per contributi a manifestazioni in zona Giardino ...

Beppe Grillo torna sul Blog delle Stelle : “Dopo 10 anni di battaglie - nel 2019 sarà approvata la legge sull’acqua pubblica” : “Dopo quasi 10 anni di battaglie, fuori e dentro il parlamento, il 2019 segnerà un traguardo storico: l’approvazione della legge sull’acqua pubblica del Movimento 5 Stelle“. Beppe Grillo torna a parlare sul Blog delle Stelle e lo fa con un post firmato di suo pugno in esclusiva per il sito che di solito ospita i parlamentari M5s. Un segnale importante alla vigilia delle elezioni Europee: il comico sta facendo la tournée nei teatri ...

Aborto - Regione Liguria approva mozione per 'salvaguardia della vita' - : Il consiglio regionale ha dato l'ok a maggioranza a un atto che impegna la giunta Toti ad attuare "le parti a tutela della maternità della legge 194". La proposta è arrivata dal capogruppo di Fratelli ...

Sanremo 2019 - la foto della compagna di Claudio Baglioni con Salzano : una prova schiacciante? : Altro giro, altra bomba sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, la kermesse subito al centro delle polemiche per il presunto conflitto d'interessi del conduttore. Dopo i servizi di Striscia la Notizia, ecco la foto pubblicata da Diva e Donna, che ritrae Ferdinando Salzano e Rossella Barattolo.

Hockey ghiaccio - iniziano i playoff della EBEL 2019 - Bolzano prova l’impresa : Si entra nel vivo per quanto riguarda la Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Il campionato transazionale di Hockey ghiaccio ha completato la stagione regolare (con i Graz99ers al primo posto con 87 punti a pari merito con Vienna Capitals) ed ora si appresta a dare il via alla prima fase di playoffs che si concluderà il 10 marzo. Le prime sei della classifica (con l’HCB Alto Adige Alperia che ha concluso al quinto posto) si ...