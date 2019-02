Commissione UE | taglio stime Pil Italia a 0 | 2%

La Commissione Ue verso il taglio delle stime di crescita dell'Italia allo 0 - 2% : MILANO - Sarebbe un taglio clamoroso, addirittura sotto le previsioni da poco rilasciate da Bankitalia e Fmi e che già hanno sollevato un vespaio di polemiche. La Commissione Ue si appresta a rivedere ...

Crescita Pil - la Commissione Ue ammazza l'Italia : 'Ecco il vero dato per il 2019' - un taglio drastico : Italia in recessione, oltre ogni peggiore previsione: la Commissione Ue si appresterebbe a rivedere le stime di Crescita del nostro Paese per il 2019, con un drastico taglio rispetto alla previsione ...

Commissione Ue : niente revisione del taglio emissioni a breve termine. Legambiente : “Piano inadeguato” : Zero emissioni nette a effetto serra con un’Europa a impatto zero sul clima entro il 2050, ma nessuna modifica del target a breve termine per tagliare le emissioni di almeno il 40% nel 2030. Questa la visione strategica presentata da Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per l’unione energetica e dal commissario al clima Miguel Arias Canete. Si prevede che la scelta delle emissioni zero porterà ...