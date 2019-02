Caos Juventus | scoppia un altro caso | bianconeri furiosi | lo spogliatoio rischia di

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) E’ sicuramente il peggior periodo della stagione per la, il club bianconero deve fare i conti con qualche problema di troppo. A partire dai risultati, alla dirigenza non è andata giù la brutta figura in Coppa Italia contro l’Atalanta e successivamente la rimonta in campionato del Parma, soprattutto dopo il risultato di 3-1 che risultava tranquillizzante. Il tecnico Massimiliano Allegri deve fare i conti con qualche problema di troppo, in particolar modo ilpiù eclatante è quello che riguarda l’attaccante Dybala, l’argentino non ha preso bene la decisione del tecnico bianconero di non schierarlo prima e successivamente di non farlo entrare in campo e ha lasciato la panchina, non è prevista comunque alcuna multa nei confronti del calciatore.Fabio Ferrari/LaPresse Senza dimenticare ilBenatia, ‘costretto’ ad andare via a causa ...