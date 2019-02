Bologna | Palacio può rinnovare

Spal- Bologna 1-1 - Kurtic replica a Palacio : FERRARA - Dicono che verrà a nevicare, in Emilia, per ora nell'aria c'è il derby: poca voglia di fare i conti, giocate a volte forzate, tanta voglia di vincere. A tutti i costi. Aria di gennaio, ...

VIDEO SPAL-Bologna Highlights 1-1 : sintesi e gol della partita. Palacio la sblocca - Kurtic pareggia con esultanza “hot” : SPAL e Bologna hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Il derby emiliano si è concluso senza vinti né vincitori. I felsinei hanno sbloccato la contesa al 24′ con Palacio che riceve palla al limite da Orsolini e trova l’angolino alto alla sinistra di Viviano. I padroni di casa non mollano e trovano la rete del pareggio al 63′: Lazzari crossa dalla destra per Kurtic che si ...