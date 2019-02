optimaitalia

: Ai nastri di partenza il programma beta EMUI 9 su #HuaweiMate20Lite anche in Europa - GioPao9 : Ai nastri di partenza il programma beta EMUI 9 su #HuaweiMate20Lite anche in Europa - OptiMagazine : Ai nastri di partenza il programma beta EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite anche in Europa - zazoomblog : Il Festival di Sanremo ai nastri di partenza: ecco le pagelle della prima serata - #Festival #Sanremo #nastri… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Con il trascorrere dei giorni, stiamo andando incontro ad importanti novità per quanto riguarda lo sviluppo software del cosiddetto20. Ad inizio settimana, infatti, ho condiviso con voi la notizia relativa all'apparizione dell'aggiornamento con9 e Android Pie su Firmware Finder (qui trovate maggiori dettagli in merito). Si tratta del chiaro segnale che, salvo imprevisti, nel giro di un mesetto dovremmo toccare tutti con mano il pacchetto software, almeno per quanto riguarda coloro che hanno deciso di puntare sulla variante no brand.Oggi 6 febbraio, però, tocca prendere in esame un altro indizio positivo, grazie a quanto riportato da una fonte comeBlog.de. Dopo alcuni segnali giuntidalla Cina sotto questo punti di vista, infatti, pare sia partito ildi Android Pie ottimizzato su20in. Precisamente ...