Via d’Amelio | Gaspare Spatuzza | “Innocenti in carcere per colpa mia? Mi dispero” E si

Depistaggio Via d’Amelio - scontro tra ex prefetto Rossi e pm : “Sue domande insidiose. Abbia rispetto dei miei 88 anni” : Momenti di tensione durante il processo per il presunto Depistaggio sulle indagini per la strage di Via D’Amelio, nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. L’udienza, tenutasi nel tribunale di Caltanissetta, vede come imputati l’ex ispettore di polizia Fabrizio Mattei, Mario Bo, ex funzionario e oggi dirigente della polizia a Gorizia (non presente in aula) e l’agente di polizia Michele Ribaudo, ...

Depistaggio Via d’Amelio - Bonafede : “I cittadini hanno il diritto alla verità” : I cittadini hanno diritto a sapere la verità su via d’Amelio. È il concetto espresso da Alfonso Bonafede per commentare la relazione della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana sui depistaggi nella strage di Paolo Borsellino. Il dossier della commissione guidata da Claudio Fava è stato pubblicato in anteprima sul fattoquotiano.it. “Non posso entrare nel merito di fatti che sono oggetti di indagine e devono essere ...

Depistaggio Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Mio padre lasciato solo sia da vivo che da morto” : “Meravigliosa“. È l’esclamazione di Fiammetta Borsellino alla fine della relazione sulla commissione Antimafia sulla strage di via d’Amelio presentata da Claudio Fava. La figlia minore del magistrato assassinato il 19 luglio del 1992 era presente alla conferenza stampa di presentazione del dossier, pubblicato in anteprima dal fattoquotidiano.it. “Mio padre è stato lasciato solo, sia da vivo che da morto. C’è stata una ...

Via d’Amelio - l’Antimafia : “Regia del depistaggio inizia prima della strage. Sapevano in anticipo il modello dell’autobomba” : Il depistaggio delle indagini sulla strage di via d’Amelio comincia prima che lo stesso Paolo Borsellino venga assassinato. E quel depistaggio entra nel vivo subito, mentre ancora sull’asfalto ci sono i corpi carbonizzati del magistrato e dei cinque agenti di scorta. Ne è convinta la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. Il presidente, Claudio Fava, ha aperto un’indagine dedicata alla strage del 19 luglio del ...