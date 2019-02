Valanga nel Torinese | muore scialpinista Nona vittima in quota

Valanga nella zona di Courmayeur : trovati 3 corpi senza vita - si cerca l'ultimo disperso : Come preannunciato in questi giorni il rischio valanghe risultava elevato sulle Alpi e infatti ieri una grossa slavina ha colpito l'area montuosa sopra Courmayeur, in Val d'Aosta. La Valanga aveva...

Morto il giovane 17enne travolto da una Valanga sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige : E’ Morto il giovane di 17 anni, H.S., che oggi pomeriggio sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige era stato estratto vivo dopo essere stato travolto da una valanga. A perdere la vita un Altoatesino originario della Val Pusteria. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Dopo la copiosa nevicata di venerdi’ scorso il livello di pericolo valanghe sulle montagne Altoatesine e’ “forte” di grado 4 su ...

Valanga nella zona di Saint-Pierre - muore 44enne. Salvi due compagni : E' stata causata probabilmente dalla rottura di una placca di neve trasportata dal vento la Valanga che ha travolto e ucciso nel primo pomeriggio di oggi uno scialpinista, nella zona di Vetan (Saint-Pierre) in Valle d'Aosta. La slavina e' caduta per circa 200 metri. La vittima e i suoi due compagni rimasti illesi avevano da poco effettuato la salita della punta Oilletta (2.616 metri di quota), erano poi scesi e stavano nuovamente risalendo verso ...

Maltempo - un morto in una Valanga sulle Alpi francese. Nel bolognese 280 fuori casa : A causa del Maltempo una persona è morta e due sono rimaste ferite a causa di una valanga sulle Alpi francesi, nella località sciistica di Val Cenis, nella Savoia. Nella bassa bolognese, a causa dell'esondazione del Reno, dieci persone sono state ricoverate per ipotermia e 280 persone circa hanno dovuto abbandonare le loro case.Continua a leggere

Maltempo - Valanga travolge persone nelle Alpi francesi : un morto : Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite per una valanga che si è abbattuta su un settore fuori pista della località sciistica di Val Cenis, nella Savoia francese. Lo si è appreso dalla prefettura locale. Dieci persone sono state travolte dalla valanga, secondo quanto precisato dalla prefettura, 7 sono state recuperate sane e salve dai soccorritori. L'articolo Maltempo, valanga travolge persone nelle Alpi francesi: un morto sembra ...

Valanga blocca A22 - è paralisi. Sei carabinieri travolti dal Reno in piena nel Bolognese : Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Valanghe, frane, esondazioni e code chilometriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una Valanga ha investito...

Valanga blocca Autobrennero - è paralisi. Carabinieri travolti da fiume in piena nel Bolognese : Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una Valanga ha investito l'autostrada del...

Valanga blocca Autobrennero - è paralisi. Carabinieri travolti da fiume in piena nel Bolognese : Emergenza in tutta Italia per il maltempo . Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una Valanga ha investito l'autostrada del Brennero ...

Una Valanga di mattoncini nel trailer di lancio di The LEGO Movie 2 Videogame : Il trailer del videogioco di The LEGO Movie 2 è finalmente disponibile, Warner Bros. Interactive Entertainment ha infatti svelato oggi il primo trailer del gioco offrendo a tutti gli appassionati del franchise un assaggio delle avventure di Emmet, Lucy e dei loro amici nel viaggio attraverso mondi inesplorati e incontri con tante misteriose creature.Il gioco di The LEGO Movie 2 Videogame offrirà oltre 100 nuovi personaggi tra cui gli amatissimi ...

Serie A Basket - 14ª giornata : Reggio Emilia a Valanga su Pesaro nel posticipo - la classifica : Serie A Basket, 14ª giornata: Reggio Emilia ha dominato in casa contro Pesaro, surclassata da Rivers e soci Serie A Basket, 14ª giornata: Reggio Emilia ha vinto sul parquet di casa lo scontro salvezza contro la VL Pesaro. Un successo netto, una gara senza storia già dalla prima frazione conclusasi 57-29 in favore della Grissin Bon. Rivers ed Aguilar sono stati i mattatori dell’incontro, rispettivamente con 15 e 20 punti messi a ...

Valanga dell’Estremo Oriente della Russia : 2 morti nel territorio di Chabarovsk : Una Valanga si è staccata nel territorio di Chabarovsk, nell’Estremo Oriente della Russia: 2 persone sono morte, secondo quanto reso noto dal portavoce della sezione regionale del ministero delle Emergenze russe, e riportato dall’agenzia “Sputnik”. I media locali riportano che 10 persone sono rimaste intrappolate in un sito estrattivo nella località di Mnogovershinny, nel distretto di Nikolayevsky: 8 sono state ritrovate, ...

Valanga Hotel Rigopiano : aperto nuovo fascicolo nell’inchiesta con 7 indagati : La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano nel Comune di Farindola (Pe), spazzato via da una Valanga il 18 gennaio 2017, in cui sono morte 29 persone tra ospiti e personale dell’albergo. L’indagine condotta dal Procuratore Capo Massimiliano Serpi e dal Sostituto Procuratore Andrea Papalia, con i Carabinieri Forestali di Pescara comandati dal tenente ...

NBA : San Antonio Spurs a Valanga contro i Magic - 18 punti per Marco Belinelli : Orlando Magic-San Antonio Spurs 90-129 I San Antonio Spurs sono riusciti, per una volta, a fare la cosa più banale che può essere chiesta a un giocatore prima di uscire dal tunnel per entrare in campo:...