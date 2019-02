Travolto sulla statale mentre andava a lavoro morì sul colpo | condannato automobilista

Bolzano - sciatore 17enne Travolto e ucciso da una valanga/ Sesto - incidente mortale sulla Croda Rossa : Giovane sciatore 17enne travolto e ucciso da una valanga : è successo ieri pomeriggio sulla Croda Rossa . Niente da fare per il ragazzo.

Morto il giovane 17enne Travolto da una valanga sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige : E’ Morto il giovane di 17 anni, H.S., che oggi pomeriggio sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige era stato estratto vivo dopo essere stato travolto da una valanga . A perdere la vita un Alto atesino originario della Val Pusteria. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Dopo la copiosa nevicata di venerdi’ scorso il livello di pericolo valanghe sulle montagne Alto atesine e’ “forte” di grado 4 su ...

Incidente sulla Variante - uomo Travolto da una vettura : Purtroppo dobbiamo segnalare un Incidente avvenuto lungo la Variante . Stando a quanto afferma Ottopagine, che riporta la notizia, il sinistro è avvenuto non molto distante dalla rotatoria di Rione ...

Incidente fatale sulla 121 : cerca di far partire l'auto a strappo ma viene Travolto da un furgone : Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, l'auto dell'uomo, una Y10, si era fermata a 300 metri dalla stazione di benzina a causa della mancanza di carburante. Antonio e l'amico che era con lui in ...

Catania - rimane senza benzina : Travolto e ucciso da un furgone sulla statale : Antonio La Cava, quarantacinque anni, è morto giovedì sera in un tragico incidente verificatosi lungo la Strada statale 121, nel territorio di Belpasso ( Catania ). L’uomo è stato travolto e ucciso da un furgone mentre si trovava fermo sulla strada. Molto conosciuto a Biancavilla, la vittima lascia moglie e figli.Continua a leggere

Tassista Travolto e ucciso sulla Milano-Meda : fermato il pirata che ha causato il primo incidente : E' un 26enne accusato di "omissione di soccorso". Dopo lo schianto Fumagalli si fermò per aiutare ma fu travolto da un'altra auto

Tassista scende a soccorrere coppia ferita in incidente : Travolto e ucciso sulla superstrada Milano-Meda : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la vita purtroppo è stato un taxista che si era fermato per soccorrerli, travolto e ucciso da un'altra auto che, nonostante la breve coda che si era formata e il giubbotto giallo indossato dall'uomo, non l'ha visto.E' accaduto la scorsa notte tra ...