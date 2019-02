Matteo Bocelli | età | altezza e fidanzata Chi è il figlio di Andrea

Chi è Matteo Bocelli - il figlio del cantante Andrea : Dopo suo padre Andrea , ecco Matteo Bocelli pronto a decollare verso la celebrità mondiale grazie alla sua ugola d’oro. Il 21enne figlio d’arte, aspirante cantante esattamente come il suo famosissimo genitore, è atteso al Festival di Sanremo per dimostrare a tutta Italia cosa sia in grado di fare. A dargli una mano, del resto, c’è proprio il suo grande papà ma non sembra che il giovanissimo Matteo sia così impreparato ...

Andrea e Matteo Bocelli cantano per i reali d’Inghilterra alla Royal Variety Performance (foto) : Andrea e Matteo Bocelli cantano per i reali d'Inghilterra e confermano la grande stima degli inglesi per il talento dell'artista toscano, che questa volta ha portato con sé anche il figlio con il quale ha rilasciato il singolo Fall on me. Allo spettacolo si è tenuto in occasione del Royal Variety Performance 2018 e alla presenza dei duchi del Sussex, Harry d'Inghilterra e Meghan Markle. Lo show sarà anche trasmesso dalla tv britannica nella ...