Lost | la Abc interessata ad un reboot

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)"We have to go back!": con la scena cult in cui Jack (Matthew Fox) pronuncia a Kate (Evangeline Lily) queste parole si è aperto l'incontro della Abc al Television Critics Association press tour, in cui sono state mostrate alcune serie tv più famose del network negli ultimi anni. Tra queste non poteva mancareche, nonostante si sia concluso quasi nove anni fa, resta nei ricordi degli appassionati come uno degli show più importanti di questi anni.Una scelta, quella di questa scena, casuale o c'era sotto qualche messaggio neanche troppo implicito? "Dovreste intuirlo", ha detto scherzando il nuovo presidente della Abc Karey Burke, ammettendo candidamente che sì, sarebbead undi, la Abc "" ad unpubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2019 23:16.