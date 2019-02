Hockey ghiaccio - iniziano i playoff della EBEL 2019 - Bolzano prova l’impresa : Si entra nel vivo per quanto riguarda la Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Il campionato transazionale di Hockey ghiaccio ha completato la stagione regolare (con i Graz99ers al primo posto con 87 punti a pari merito con Vienna Capitals) ed ora si appresta a dare il via alla prima fase di playoffs che si concluderà il 10 marzo. Le prime sei della classifica (con l’HCB Alto Adige Alperia che ha concluso al quinto posto) si ...

LIVE Sport - DIRETTA lunedì 4 febbraio : comunicata la data di presentazione della Red Bull - Tippler la migliore nella prova di discesa iridata - indietro le azzurre : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questo lunedì 4 febbraio ricca di eventi. Fari puntati sugli Sport invernali. Prendono il via da quest’oggi i Mondiali 2019 ad Are (Svezia) di sci alpino e l’Italia punta subito a mettersi in evidenza nella prima prova cronometra della discesa libera femminile dove la nostra Sofia Goggia, appena tornata dal suo infortunio di inizio stagione, vorrà dimostrare di essere ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata la prima prova della discesa maschile. Il caos voli intacca il programma : Come era preventivabile, la FIS ha deciso di cancellare la prima prova della discesa libera maschile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019, che sarebbe stata in programma nella giornata di domani alle ore 10.30. La decisione è stata presa per colpa del “caos voli” dovuto al maltempo che ha costretto numerosi atleti a gravi ritardi. Tra questi protagonisti, addirittura, diversi sono arrivati solamente nelle prime ore ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventiduesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a ...

Catania - 80enne ucciso e trasportato in un mobile/ Video - sospetti su 2 figli : provavano a disfarsi del corpo? : Catania, 80enne ucciso e trasportato in un mobile dai due figli: entrambi ascoltati da carabinieri e procura, folla contro i due uomini.

Coppa del Mondo sciabola - l'Italia torna a vincere la prova a squadre dopo 20 mesi : battuta in finale la Francia : Da Barcellona 2017 a Varsavia 2019 . dopo oltre venti mesi l'Italia torna sul gradino più alto del podio in una prova a squadre di Coppa del Mondo di sciabola maschile . Il quartetto azzurro , Luigi Samele, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrè , ha battuto la Francia in una finale al cardiopalmo finita 45 a 44 . Decisiva la stoccata ...

La prova del cuoco : Anche Rosanna Fratello e Memo Remigi nella giuria della ventiduesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 4 febbraio parte la ventiduesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : il tabellone della prova a squadre e l’elenco dei partecipanti. Italia al via con tre coppie! : Oggi domenica 3 febbraio (ore 19.00) si disputa la prova a squadre di Snowboardcross ai Mondiali 2019, a Solitude (USA) verranno assegnate le medaglie di questa prova mista. Previsto un tabellone a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale, in ogni quarto di finale sono presenti quattro coppie miste (un uomo e una donna), le prime due passano il turno. L’Italia sarà presente con ben tre coppie. Michela Moioli (Campionessa ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore prossima settimana : Federico ci prova con Roberta : Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la soap opera Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che la prossima settimana avremo modo di vedere dei nuovi appuntamenti che si preannunciano ricchi di colpi di scena per tutti i fan che stanno apprezzando moltissimo il nuovo corso della serie che come ben saprete si è trasformata in un appuntamento quotidiano sulla rete ammiraglia della Tv di ...

Torino - Mazzarri 'Spal? prova delicata' : ANSA, - Torino, 2 FEB - Dopo il salto di qualità con l'Inter, il Torino di Mazzarri è a caccia di conferme nella trasferta di Ferrara con la Spal. Un test importante per "dimostrare dopo la partita di ...

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : in tre al comando della gara femminile - Brand prova la fuga - lontane le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...

Rosa Perrotta spiazza i fan : le prime immagini della prova dell’abito da sposa : Uomini e Donne, Rosa Perrotta prova i primi abiti da sposa: il video condiviso sui social fa il pieno di like Questo è sicuramente un bellissimo periodo per Rosa Perrotta. Dopo Uomini e Donne per lei e il compagno Pietro Tartaglione le cose sono andate sempre meglio. La scelta, la convivenza, la proposta di matrimonio […] L'articolo Rosa Perrotta spiazza i fan: le prime immagini della prova dell’abito da sposa proviene da Gossip e Tv.