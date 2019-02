L'alta orologeria fa gola con la collezione Bonbon di Richard Mille : Una collezione pronta a ingolosire gli appassionati di orologeria: Richard Mille conferma la sua essenza di marchio capace di offrire una visione fresca e anticonvenzionale delle lancette di alta gamma con la nuova linea Bonbon. Dieci i modelli presentati, ciascuno prodotto in soli 30 esemplari, tutti ispirati alle caramelle e alle gelatine di frutta tanto amate dai bambini. Per realizzarli, la maison attinge alla sua esperienza in termini di ...

Salone alta orologeria Ginevra - edizione 2019 : Dall'anno prossimo cambieranno le date (Ginevra e Basilea organizzeranno le loro manifestazioni una dopo l'altra tra fine aprile e inizio maggio), i partecipanti (alcuni hanno già deciso che non parteciperanno più) e, con ogni probabilità il format. La domanda sorge quindi spontanea: quali sono le cose principali che ricorderemo di quest'ultima edizione invernale del Salone di Ginevra? La kermesse ha visto un numero ...

Parata di stelle a Ginevra per l’alta orologeria : Il futuro dell’alta orologeria è in mostra a Ginevra dove, proprio in queste ore, si sta svolgendo l’edizione 2019 del SIHH (Salon International de la Haute Orlogerie), uno degli appuntamenti più importanti per il settore. Un raduno di griffe, pronte a svelare agli addetti ai lavori le nuove e sempre più sofisticate creazioni, ma anche di star, pronte a brillare ai vari party e feste in programma.LEGGI ANCHESarah Jessica Parker is back. E il suo ...

Salone dell'alta orologeria di Ginevra - tutte le novità : Cosa aspettarsi in occasione del Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra, in calendario dal 14 al 17 gennaio? La risposta a questa domanda lascia aperta ancora molti spazi, ma qualche informazione è già trapelata.... Chi esce... Sarà l'ultima edizione ad avere tra i suoi protagonisti principali Audemars Piguet e Richard Mille. Le due maison hanno infatti annunciato che dal 2020 troveranno modi alternativi per presentare le proprie novità. Un ...