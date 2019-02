Il Festival di Sanremo ai nastri di partenza: ecco le pagelle della prima serata

domanipress

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Il 69esimodiè ufficialmente iniziato.ledei big in gara.Francesco Renga Aspetto che torni: Una ballata semplice, passa e va’… la voce che solitamente è un suo punto di forza stasera si sente poco, forse per l’emozione di esibirsi per primo. Si può fare di più e lo farà VOTO 7Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce Un dialogo padre e figlio, il ritorno di Nino D’Angelo è sempre un piacere, Livio Cori rende il pezzo attuale. Un confronto e scontro generazionale emozionante e inaspettato VOTO 8.5Nek Mi farò trovare pronto Il pezzo parte e somiglia al suo successo precedente “Fatti avanti amore” poi decolla e vola sul palco del l’Ariston. Buona laVOTO 7 1/2The Zen Circus L’amore è una dittatura L’incedere rock degli Zen è riconoscibilissimo…il testo è tagliente e ...