I risultati ottenuti dalla demo di Anthem hanno superato le aspettative di EA e BioWare

L'India vuole bandire PUBG per mobile a causa degli scarsi risultati ottenuti dagli studenti : I videogiochi tornano sotto accusa e questa volta è PUBG per dispositivi mobile nel mirino.Grazie alla segnalazione di Comicbook, apprendiamo che la Jammu and Kashmir Students Association in India sta chiedendo il bando del famoso gioco per Android e iOS: "vediamo i giovani sui loro telefoni cellulari 24 ore al giorno giocare senza fare niente. Chiediamo all'amministrazione del governo di vietare immediatamente il gioco."L'associazione è molto ...