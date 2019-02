Dl Semplificazioni | governo pone la fiducia | bagarre in Aula alla Camera

Il Governo pone la fiducia al dl Semplificazioni e scoppia la bagarre in aula : Quando il ministro per i Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro ha comunicato in Parlamento la questione di fiducia sul Dl Semplificazioni è scoppiata la bagarre. Proteste delle opposizioni in particolare il Pd con Enrico Borghi che ha criticato quella che ha definito "espropriazione" del parlamento.Il deputato Dem ha attaccato i due alleati di Governo: "Ormai è diventata una consuetudine da parte del Governo del cambiamento ...

Decreto Semplificazioni - il governo pone la fiducia alla Camera : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha comunicato in aula alla Camera che il governo ha deciso di mettere la fiducia sul Decreto che contiene le misure in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento – già approvato dal Senato – deve essere convertito in legge entro il 12 febbraio. La seduta è stata sospesa e indetta la conferenza dei capigruppo ...

Stop al decreto Semplificazioni Il governo ai ripari : Il presidente della Repubblica Mattarella dà il via libera al decretone che contiene le norme su redditi di cittadinanza e quota 100, per la gioia del vicepremier Di Maio che twitta 'Bentornato Stato ...

Dl Semplificazioni : dalle trivelle al biotestamento - ma è ancora scontro nel Governo : Approdato in Senato senza esito positivo, il Decreto Semplificazioni continua il suo lunghissimo iter parlamentare, tornando alla Camera. Nato con l'interesse di semplificare le norme in vigore per famiglie e imprese, ha subito una serie di modifiche che l'hanno reso un calderone di nuove riforme. Al centro del dibattito politico c'è il tema delle trivelle, che ha acceso la disputa fra i due partiti al Governo, Lega e Movimento 5 Stelle. ...

Trivelle - caos nel governo Costa : pronto a dimettermi. Dl Semplificazioni in bilico : Ma i tecnici dell'economia, nella loro relazione, hanno sottolineato il rischio di richieste di risarcimento o indennizzo per gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria che potrebbero ...

Trivelle - il governo poteva bloccarle con un decreto legge : “Recupereremo con una norma nel dl Semplificazioni” : Un decreto legge che non è stato approvato. Questo c’è dietro la questione dei tre permessi di ricerca di gas e petrolio nel mar Ionio concessi alla società americana Global Med. Una vicenda che ha provocato lo scontro tra Coordinamento nazionale No Triv e l’esecutivo e che rischia di segnare una divisione insanabile tra gli ambientalisti e il Movimento 5 Stelle che pure li ha appoggiati in diverse battaglie. Oggi, invece, lo scontro è ...

Brasile : ministro Economia Guedes - si parte da Semplificazioni di misure del governo precedente : Brasilia, 02 gen 15:52 - , Agenzia Nova, - Il piano della squadra economica del nuovo governo brasiliano guidata dal ministro Paulo Guedes, è quello di realizzare sin dalle prime... , Brb,

Governo - P.Chigi : Stasera cdm su nota variazione - dl Semplificazioni lunedì : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse