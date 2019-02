Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019. Adrian sprofonda (8.9%-7.7%). La Compagnia del Cigno chiude con il 23.8% : La Compagnia del Cigno - Rocco Tanica Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.581.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian segna l’8.9% con 2.295.000 spettatori e Adrian ha raccolto davanti al video 1.527.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato ...

