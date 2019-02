Torino | bambino di 8 anni vagava abbandonato | ' Mia madre e mio padre non mi vogliono più'

Blastingnews

: RT @robertoanino: #Torino attraverso gli occhi di un bambino...Vieni a goderti una vacanza ‘magica’ ?? - DiscoverItalia : RT @robertoanino: #Torino attraverso gli occhi di un bambino...Vieni a goderti una vacanza ‘magica’ ?? - debbys1986 : RT @SabrinaScampini: Bambino bosniaco di 8 anni abbandonato su una strada dalla madre che non lo voleva più. Ma come cazzo si fa? https:/… - gmlavolpe : RT @SabrinaScampini: Bambino bosniaco di 8 anni abbandonato su una strada dalla madre che non lo voleva più. Ma come cazzo si fa? https:/… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) È stato ritrovato da solo, in mezzo alla strada, visibilmente spaventato e infreddolito, senza neanche un giubbotto. Tutto questo a soli otto, a causa della grave negligenza da parte dei suoi genitori, che l'hanno praticamenteal suo destino. Si tratta del piccolo Andrea, individuato dagli agenti di polizia, ai quali ha raccontato che la sua mamma non vuole più saperne di lui. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Corriere della Sera, infatti, il piccolo camminava senza una meta lungo la strada che collega le province die Cuneo, a Carmagnola. Fortunatamente, infatti, qualcuno ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che sono immediatamente intervenute per toglierlo dalla strada.per le strade da solo e senza una meta, denunciati i suoi genitori Al momento del ritrovamento, il bimbo era solo e senza documenti. Aveva addosso soltanto un ...