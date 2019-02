Tav - porTavoce Ue : potremmo chiedere indietro fondi già versati : Bruxelles, 4 feb., askanews, - Un portavoce della Commissione europea ha confermato oggi a Bruxelles che, se dovesse continuare l'attuale situazione di incertezza e di stallo, l'Italia rischia di ...

Luca Pasquaretta - ex porTavoce di Chiara Appendino : "Se parlo io viene giù tutto" : Se parlo io, viene giù tutto". Così, secondo i magistrati di Torino, Luca Pasquaretta "minacciava" la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera. Pasquaretta, ex portavoce della prima cittadina, ora è indagato per estorsione.La minaccia era di «raccontare tutto». Di rendere noti episodi, circostanze e indiscrezioni che avrebbero messo in serio ...

Torino - le intercettazioni dell’ex porTavoce di Appendino indagato per estorsione : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E poi: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Come dire: “Se parlo io, viene giù tutto”. sono le frasi che hanno inguaiato Luca Pasquaretta. L’ex portavoce della sindaca di Torino non sapeva di essere intercettato e al telefono usava un tono minaccioso nei confronti di Chiara Appendino. Ed è proprio a ...

Torino - indagato per estorsione ex porTavoce Appendino : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E ancora: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Al telefono Luca Pasquaretta non si faceva scrupoli, non sapeva di essere intercettato. Ma sono proprio quelle intercettazioni, riportate da La Stampa, che hanno portato la procura ad aprire un’indagine con l’accusa di estorsione ai danni della sindaca di ...

L’ex porTavoce ricatTava la sindaca Appendino : Pasquaretta indagato per estorsione : C’è stato un periodo in cui Luca Pasquaretta avrebbe fatto qualunque cosa per difendere la sindaca Chiara Appendino. E c’è stato un periodo - bruttissimo - in cui l’avrebbe ricattata. C’è stato un periodo in cui Pasquaretta lo chiamavano il pitbull per la tenacia con cui difendeva le scelte dell’amministrazione a Cinquestelle. E ce n’è stato un alt...

