Mio zio ha vinto due volte Sanremo E Bob Dylan muto!

Claudio Baglioni 'Vi presento il Mio Festival popolar-nazionale' : Sarà un Festival tutto italiano, perché dobbiamo imparare a pensarci senza subalternità rispetto al mondo delle altre culture. Ci saranno anche ospiti a sorpresa stranieri ma che si adatteranno alla ...

Crede di avere l'influenza e non va in ospedale : morto per infiammazione Miocardica : Un ragazzo di 23 anni è morto dopo aver sottovalutato i sintomi di quella che pensava essere un'influenza. Il giovane non si è rivolto ai medici per «non sprecare il loro...

Crede di avere l'influenza e non va in ospedale : morto per infiammazione Miocardica : Un ragazzo di 23 anni è morto dopo aver sottovalutato i sintomi di quella che pensava essere un'influenza. Il giovane non si è rivolto ai medici per «non sprecare il loro...

Pallanuoto – PreMio Gianni Brera : alla Pro Recco il trofeo della 18ª edizione : La Pro Recco riceverà il trofeo della 18ª edizione del Premio Gianni Brera La Pro Recco riceverà il Premio Gianni Brera, giunto alla diciottesima edizione. Tutto in una sera, quella del 4 febbraio alle 18, sul prestigioso palco del teatro dal Verme in una serata ideata dal Circolo culturale ‘i Navigli’ (oggi Circolo Navigli-Artisti e Patriottica) condotta come sempre dal giornalista Mediaset Mino Taveri. Saranno assegnati ...

Cardito - lo strazio di Valentina : io - impietrita e incapace di salvare il Mio bambino : «Tony era cambiato. Impercettibilmente, ma lo avevo avvertito. Ero presa da sensazioni che mi angosciavano, ma senza un motivo preciso». Dopo giorni di silenzio, Valentina Casa, la mamma...

Rita Rusic : "La separazione con Cecchi Gori? Come un caMion ti passa sopra" : "La separazione con Vittorio Cecchi Gori è stata terribile, Come se un camion mi passasse sopra e facesse avanti e indietro". Così comincia il suo racconto Rita Rusic ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. un racconto che ripercorre la vita di questa splendida donna, che per anni è stata (ma si mormora che tornerà ad esserlo) una delle più importanti produttrici di film insieme all"ex marito Vittorio Cecchi Gori.Una leonessa che difende i ...

PreMio Internazionale "Elisa Frauenfelder' - Magazine Pragma : ... Lancet Neurology, e Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di Foggia, per la pubblicazione "Scienza, genere, educazione" , Franco Angeli, .

Alessia Fabiani e l'esperienza da "Letterina" : «Il Mio servizio militare al femminile - reality nella realtà» : ?Quello è stato un periodo molto bello, è stato il mio servizio militare al femminile. Una sorta di reality nella realtà. Sono stata a contatto con donne, amiche,...

Alessia Fabiani e l’esperienza da “Letterina” : «Il Mio servizio militare al femminile - reality nella realtà» : “Quello è stato un periodo molto bello, è stato il mio servizio militare al femminile. Una sorta di reality nella realtà. Sono stata a contatto con donne, amiche, colleghe.”, Alessia Fabiani, oggi attrice teatrale, ricorda i tempi in cui faceva la “Letterina” nel programma “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti. Il lavoro era duro: “Avevamo orari molto duri, tante regole – ha spiegato in un’intervista su Rai Radio2 nel programma “I Lunatici”, ...

"Mio zio ucciso come un ratto. Non c'è stata giustizia perché era un clochard - considerato meno di zero" : Non si dà pace Salah Fdil. Il nipote di Ahmed Fdil, il clochard marocchino 64enne morto carbonizzato la sera del 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio (Verona) dentro l'auto che era diventata la sua casa, chiede giustizia all'indomani della decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia che non ha emesso nessuna condanna per l'unico dei due responsabili dell'omicidio rimasto imputato, l'altro - 13enne all'epoca dei fatti - non era ...

Alessia Fabiani ricorda Passaparola e le 'letterine' : "Il Mio servizio militare al femminile" : L'esordio sul piccolo schermo, da bambina, nella sitcom "Orazio", ma la popolarità è arrivata qualche anno dopo con il...

Rai Teche all’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano – PreMio Internazionale Basilicata” di Maratea : Rai Teche rinnova con entusiasmo la propria collaborazione con la manifestazione “Giornate del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata” di Maratea, partecipando al cartellone della prossima edizione con un film documentario prodotto dalla Direzione, attraverso l’utilizzo esclusivo del frammento d’archivio. Rai Teche prosegue, infatti, nel suo percorso di racconto del Paese dando vita ad affreschi inediti e sorprendenti dei momenti ...

Rami Malek : "Per ottenere un ruolo consegnavo pizze con la mia foto e il Mio Cv. E ha funzionato" : La gavetta è ardua per tutti, anche per gli attori che riescono a trionfare ai Golden Globe e ad essere candidati all'Oscar. Lo dimostra Rami Malek che, reduce dal successo di "Bohemian Rhapsody", ha rivelato che fare il fattorino e consegnare delle pizze è tornato utile alla sua carriera attoriale.L'attore che ha prestato il volto a Freddie Mercury, infatti, nella serata di premiazione dei SAG Award (dove ha ricevuto un ...

CaMion con rimorchio si incastra a Busnago : tradito dalle indicazioni del navigatore : Avrebbe seguito le indicazioni del navigatore satellitare, finendo incastrato nel centro di Busnago. Soccorsi e forze dell'ordine hanno impiegato ore per liberare un Camion con rimorchio dalla stretta ...