Il team al lavoro su Cyberpunk 2077 è il 60% più grande di quello che ha creato The

Secondo un ex dipendente di Retro Studios il team avrebbe cancellato il progetto su cui era al lavoro per concentrarsi su Metroid Prime 4 : Metroid Prime 4 si farà, questo è sicuro, tuttavia, come saprete, bisognerà attendere ancora un po' per l'arrivo del gioco sull'ibrida, poiché poco fa è stato comunicato che lo sviluppo del nuovo capitolo riprenderà da zero.I lavori, dunque, ripartiranno dall'inizio in collaborazione con Retro Studios che, a quanto pare, aveva in cantiere un altro gioco prima di concentrare le sue energie su Metroid Prime 4.Che fine farà questo progetto? Secondo ...