De Laurentiis | ' I tifosi vogliono lo scudetto | ma c' erano solo 17mila spettatori allo

Napoli - De Laurentiis : ''Hamsik? Questa sarà sempre casa sua''. E poi attacca i tifosi : Napoli - Il Napoli presenta il ritiro del prossimo anno, ancora a Dimaro dal 6 al 26 luglio, accordo rinnovato per altre tre stagioni, ma a tenere banco è l'addio di Marek Hamsik. Le firme ancora non ...

Ha ragione De Laurentiis sui tifosi del Napoli : Ciao Marek, è stato bello Ciao Marek. È stato bello insieme. Come dire no a 30 milioni di euro cinesi? Alla fine, i giocatori sono dei mercenari. E sgradevole dirlo e pensarlo ma è così. Solo noi tifosi amiamo davvero la nostra squadra del cuore. Dovremmo amarla perché a Napoli succedono cose strane. Lo ripeto chiaramente: Napoli è una città da psicanalizzare. Non è una battuta, lo penso per davvero. Addio di Marek. Stadio semivuoto, meno di ...

Napoli - De Laurentiis conferma : “Hamsik ha chiesto di andare via” - poi tira le orecchie ai tifosi azzurri : “Volete sapere tutti cosa accadra’ con Marek, ma non parleremo di lui. Non c’e’ nulla da dire per quanto riguarda il futuro di Hamsik. Ora si parla del Trentino, poi tra 3-4-5 giorni parleremo di Hamsik”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa: “voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto”. Comunque, “Hamsik ...

Napoli - De Laurentiis polemico con i tifosi : 'Pensano solo allo scudetto' : 'Mi dispiace che l'ambizione dei tifosi sia solo vincere lo scudetto, non essere una squadra forte che rappresenta in maniera entusiastica i colori della città'. È la critica rivolta ai tifosi ...

Napoli - De Laurentiis show : “sorpreso dall’assenza di tifosi allo stadio. Hamsik? Ci sono inesattezze” : Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato del ritiro in Trentino ed anche della situazione legata all’addio di Hamsik “Voi oggi siete venuti qui per sapere di Hamsik, ma ve la prendete in quel posto. Su Hamsik parleremo a tempo debito e sarete riconvocati. sono state dette e scritte tante inesattezze. A tempo debito faremo chiarezza”. Quest’oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deluso tutti coloro i quali ...

De Laurentiis : «Ai tifosi interessa solo lo scudetto - non un Napoli forte. Il calcio è un’industria» : Aurelio De Laurentiis: «Mi dispiace che l’ambizione dei tifosi sia solo di vincere lo scudetto, non avere una squadra forte che rappresenta in modo entusiastico la città. L’altra sera c’era la Sampdoria, ci si doveva vendicare del 3-0 dell’andata, dovevano venire tutti allo stadio, e invece c’erano solo 17-18mila persone e i prezzi erano bassi. Così si è tifosi del Napoli? Sono molto meravigliato. Milan e Inter non ...

Napoli eliminato dalla Coppa Italia - i tifosi del Frosinone si "vendicano" su De Laurentiis : TORINO - Il Napoli ieri è caduto sotto i colpi di Piatek ed è stato eliminato ai quarti di Coppa Italia dal Milan. Il profilo twitter del Frosinone Calcio OFC , gestito dai tifosi della squadra ...

De Laurentiis - la vendetta dei tifosi del Frosinone : "La multa pagatela voi" : Sul campo, i calciatori del Frosinone una risposta l'avevano già data, con il netto 4-0 sul Bologna di domenica scorsa. I tifosi della squadra ciociara, invece, hanno aspettato il primo scivolone del ...

De Laurentiis : 'Un felice 2019 ricco di gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo' : E infine auguri non solo ai nostri tifosi, ma anche a tutti i nostri simpatizzanti, ovunque nel mondo '.