Burkina Faso | 14 morti in attacco jihadista

Operatori CRI "spariti" in Burkina Faso : Si teme siano stati rapiti da jihadisti i 4 Operatori della Croce Rossa del Burkina Faso scomparsi sabato. Erano partiti in missione umanitaria a Djibo, città a 45 Km dal confine con il Mali. Il gruppo è stato "sequestrato da individui armati non identificati", scrive il portale locale Ouaga24. Non conferma la CRI. La zona in cui sono scomparsi è uno dei 7 territori per i quali il governo ha dichiarato il 31 dicembre lo stato d'emergenza dopo ...

Terrorismo - raccolta fondi per il Burkina Faso dal Movimento Shalom : Purtroppo da alcuni anni il Burkina Faso, uno dei paesi più poveri del mondo, ma fino a pochi anni fa la patria della convivenza fra etnie e religioni diverse, sta attraversando una gravissima crisi sociale che provoca insicurezza e destabilizza il paese. In questi oltre ...

Shalom e amministrazione di Fucecchio incontrano sindaco del Burkina Faso : "In Burkina Faso, come in altri paesi dell'Africa " spiega Don Andrea Cristiani " siamo presenti per aiutare a crescere questi popoli che sono tra i più poveri al mondo e che adesso, in molti casi, ...

Spariti da un mese in Burkina Faso - Luca ed Edith forse rapiti : Spariti nel nulla da pi di un mese, Luca Tacchetto e Edith Blais potrebbero essere stati rapiti, pi probabilmente per ottenere un riscatto piuttosto che per motivi legati al terrorismo . E questo lo ...

Luca ed Edith sono stati rapiti : svolta sui ragazzi scomparsi in Burkina Faso : Sarebbero stati rapiti: dopo le dichiarazioni del primo ministro canadese Justin Trudeau, si diffondono nuove notizie sulle sorti del veneto Luca Tacchetto e di Edith Blais, scomparsi in Burkina Faso...

Le ricerche dei due giovani scomparsi in Burkina Faso : ... si è esposto lo stesso lo stesso premier, Justin Trudeau, sottolineando che garantire la sicurezza dei canadesi, ovunque si trovino nel mondo, continua a essere una delle responsabilità primarie del ...

Burkina Faso - Luca Tacchetto ed Edith Blais potrebbero esser stati rapiti : Prende sempre più corpo l'ipotesi che Luca Tacchetto ed Edith Blais, i due giovani svaniti nel nulla lo scorso dicembre mentre si trovavano in Burkina Faso, siano stati sequestrati. Non ci sarebbero certezze al momento - o almeno i dettagli non sono stati resi pubblici - ma sembra che in queste ore ci siano stati dei contatti coi presunti rapitori e che sarebbero state inoltrate delle richieste di riscatto, ancora tutte da verificare.Il ...

Secondo il Corriere della Sera l’uomo italiano scomparso in Burkina Faso sarebbe stato rapito : Secondo il Corriere della Sera Luca Tacchetto, il 30enne italiano scomparso in Burkina Faso il 15 dicembre, sarebbe stato rapito insieme alla sua compagna di viaggio, la canadese Edith Blais. Il Corriere dice che sarebbero arrivate delle richieste di riscatto per

Italiano sparito in Burkina Faso - la drammatica svolta : "Ipotesi terrorismo" - la pista terrificante : Luca Tacchetto ed Edith Blais, il ragazzo Italiano e la ragazza canadese scomparsi in Burkina Faso, sarebbero stati sequestrati. A parlare al Corriere è il padre di Luca, Nunzio Tacchetto, il quale ha detto: “Gli inquirenti si stanno seriamente dando da fare e siamo fiduciosi. Penso a un rapimento a

Luca ed Edith sono stati rapiti : svolta sui ragazzi scomparsi in Burkina Faso : Sarebbero stati rapiti: dopo le dichiarazioni del primo ministro canadese Justin Trudeau, si diffondono nuove notizie sulle sorti del veneto Luca Tacchetto e di Edith Blais, scomparsi in Burkina Faso...

Burkina Faso : sequestro Luca Tacchetto - pm Roma indaga per terrorismo : sequestro di persona a scopo di terrorismo: è questa l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Roma in relazione alla scomparsa in Burkina Faso dell'architetto padovano Luca Tacchetto. Il ...

Burkina Faso - il papà di Luca : 'Mio figlio rapito'. Paese nel caos - si dimette il governo : 'O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente': lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza , Padova, di cui non si hanno più ...

Burkina Faso - il papà di Luca : «Mio figlio rapito». Paese nel caos - si dimette il governo : «O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente»: lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza...

Burkina Faso caos - si dimette il governo : crescono i timori per Luca Tacchetto ed Edith : Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith , la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca ...