Banche | parte la stagione degli utili Goldman Sachs rivede i target price

BORSA MILANO parte stabile - poco mosse le Banche - giù Pirelli : L'AD, Giovanni Bossi, ha detto in un'intervista che nel 2019 ci saranno altre operazioni di acquisizione di crediti difficili e ha confermato la politica dei dividendi. ** STEFANEL , sospesa al ...

Parte in rosso l'anno di Wall Street. A Piazza Affari giù le Banche e galassia Agnelli : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Parte in rosso Wall Street. A Piazza Affari giù le Banche e galassia Agnelli : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Il 2019 parte male per le Borse : Banche sotto pressione a Milano : Tanto basta per alimentare le preoccupazioni degli investitori sulla frenata dell'economia globale, rafforzate peraltro dagli aggiornamenti macro diffusi poco fa in Europa. A dicembre il dato finale ...