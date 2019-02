Avola | domenica inaugurazione dello stadio

F Avola della domenica – La biblioteca : C’era una volta la biblioteca Comunale di una città antica in cui erano allineati in ordine di argomento numerosi libri di varie altezze, misure, colori e qualità. I tomi vivevano tranquilli sui loro scaffali poiché si rendevano conto di essere molto utili ai lettori che si avvicendavano nelle sale della biblioteca . Qualcuno di loro era lì da cento anni e tossiva spesso, specialmente quando arrivavano spifferi d’aria a smuovere la polvere ...

F Avola della domenica – I cerchi arcani : C’erano una volta dei campi di grano dove apparivano, durante le ore notturne, disegni misteriosi e affascinanti. Si chiamavano cerchi nel grano per la loro forma rotonda. Erano realizzati in maniera misteriosa. Chi si era trovato a osservare il fenomeno notturno, aveva notato delle luci spostarsi sul campo disegnando immagini sferiche. L’enigma era stato discusso in più di un’occasione ma nessuno poteva garantire che si trattasse di fenomeni ...

FAvola della domenica – Un regalo di Natale : C’erano una volta due fratelli, Violetta e Cesarino. A causa di un incidente, anni prima, avevano perduto la capacità di parlare. Due medici logopedisti, di nome Ramo e Remo, li avevano curati per un certo tempo. Poi, erano andati a lavorare in un luogo lontano. A dicembre, i ragazzini inviarono una lettera a Babbo Natale per chiedere l’indirizzo della località dove si erano trasferiti i due insegnanti per poterli raggiungere. Erano gli unici, ...