22enne rapita da due donne convinte che avesse una relazione clandestina con un loro

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Una ragazza inglese di 22 anni, Leighanne Rumney, ha rischiato di essere uccisa da dueche prima l’hannopoi l’hanno spogliata, rasata e pugnalata perchécheunacon uncongiunto. Le dueinfatti, sono rispettivamente la madre e la moglie dell’uomo. È successo in Portogallo, nella località turistica di Albufeira, in Algarve ed è stata la stessaa raccontare l’accaduto al quotidiano britannico The Sun.Leighanne Rumney si trovava nel locale dove lavorava come cameriera quando le duesi sono presentate e l’hanno costretta a salire a bordo di un’auto guidata da uncomplice. Quindi le sono stati rasati i capelli a zero, è stata spogliata e poi colpita alla schiena con alcune coltellate. “Sono stata molto ingenua e ho fatto l’errore di salire sullamacchina mentre ...