Stefano Sala furioso lascia i social | c’entra Benedetta Mazza?

Stefano Sala lascia Instagram? Arrabbiatissimo : “Meglio staccare la spina!” : Cosa è successo a Stefano Sala? Furioso, decide di lasciare Instagram Stefano Sala ha detto basta ai pettegolezzi che sono stati creati sul suo conto! Il prezzo da pagare per aver partecipato al Grande Fratello Vip? Diventando un concorrente di un reality show di questo tipo, in cui tutti sono esposti ventiquattr’ore su ventiquattro, è […] L'articolo Stefano Sala lascia Instagram? Arrabbiatissimo: “Meglio staccare la ...

Stefano Sala 'stacca la spina' dai social : "Troppe m....." : Stefano non ce la fa più a sopportare le polemiche che lo hanno travolto dopo il Gf Vip e si prende una pausa da Instagram

Benedetta Mazza rivoluziona tutto - Stefano Sala un ricordo? Il messaggio : Benedetta e Stefano, novità per la coppia? Lei decide di rivoluzionare tutto! Cosa sta succedendo tra Benedetta Mazza e Stefano Sala? C’è chi è pronto a scommettere che siano ufficialmente fidanzati e chi, invece, crede che siano rimasti dei grandi amici. E che si incontrino saltuariamente. Non siamo ancora in possesso della verità, per questo […] L'articolo Benedetta Mazza rivoluziona tutto, Stefano Sala un ricordo? Il messaggio ...

Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan : la foto del tattoo in suo onore : Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: un tatuaggio in suo onore lo lascia senza parole Avete letto bene: una fan si è tatuata l’autografo di Stefano Sala sul braccio. A mostrare la foto del tattoo raffigurante la sua firma e la sua dedica è stato il modello su Instagram stories. La cosa, inutile […] L'articolo Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: la foto del tattoo in suo onore ...

Intervista ESCLUSIVA a Dasha - ex Stefano Sala - : "Adoro l'Italia - ora non cerco l'amore ma penso al lavoro" : Raccontaci dei tuoi inizi nel mondo della moda… Sono stata contattata da una agenzia di modelle di Kiev, poi ci sono stati sviluppi con la IMG di New York e ho firmato un contratto con loro. Prima di ...

Stefano Sala e Bendetta Mazza starebbero insieme - lui spiazza : 'Sono mezzo fidanzato' : Tra le coppie che abbiamo visto nascere nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, quella che sicuramente ancora oggi continua ad attirare l'attenzione degli spettatori da casa è composta da Benedetta Mazza e Stefano Sala. I due hanno fatto molto discutere a causa del loro avvicinamento all'interno della casa più spiata d'Italia, anche se poi in realtà non è successo nulla di serio dato che, fuori dalle mura di Cinecittà, Stefano ...

Stefano Sala esce allo scoperto : “Son mezzo fidanzato”. Fan spiazzati : Stefano Sala esce allo scoperto: “Sono mezzo fidanzato”. I fan spiazzati e increduli Stefano Sala getta in pasto al gossip un boccone molto prelibato. Il modello più ambito della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, poche ore fa, si è infatti lasciato andare con i fan, scrivendo una frase che ha mandato i suoi […] L'articolo Stefano Sala esce allo scoperto: “Son mezzo fidanzato”. Fan spiazzati proviene da ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza - lui conferma : “Sono mezzo fidanzato” : Stefano Sala e Benedetta Mazza fidanzati? Arriva la conferma Una conferma inaspettata è arrivata nelle ultime ore da parte di Stefano Sala. L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip si è sbilanciato sui social rispondendo ad un commento da parte di un followers. L’utente in questione ha accusato il modello di essersi rifatto le labbra e la risposta non è tardata ad arrivare, lasciandosi andare ad ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza escono allo scoperto? Le parole di lei : Benedetta Mazza e Stefano Sala fidanzati? Lei svela: “E’ sempre bello…” Da un amore in crisi potrebbe nascerne uno più forte, rinvigorito e speciale. E’ il caso di Stefano Sala, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 che non ha ancora smesso di far parlare di sé per la storia naufragata con la bellissima modella Dasha Dereviankina. Tra i due si è infilata con naturalezza, senza alcuna volontà di ...

Stefano Sala e Dasha si sento ancora? La risposta di lui spiazza : Stefano Sala e Dasha si frequentano ancora? L’accusa sui social Da quando Stefano Sala è entrato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip di lui e Dasha, la fidanzata rimasta fuori ad aspettarlo, se ne è parlato tantissimo sui siti e le riviste di gossip. Oggi, entrambi, hanno comunque ufficializzato la fine della relazione. L’ex […] L'articolo Stefano Sala e Dasha si sento ancora? La risposta di lui spiazza ...

Stefano Sala dopo la rottura con Dasha : "Voglio stare solo" : dopo aver annunciato a Pomeriggio 5 di essere tornato single, il gossip che ruota intorno a Stefano Sala si è scatenato: il modello, a seguito della rottura con Dasha, ha iniziato una nuova relazione con Benedetta Mazza? Che i due ex inquilini del Grande Fratello Vip abbiano stretto un legame particolare è innegabile, anche la ex di Sala aveva notato le affettuosità che i due si scambiati, tanto che da lì in poi la relazione che univa Stefano ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza a Pomeriggio 5 : ‘Ci siamo presi la responsabilità’ : Stefano Sala e Benedetta Mazza sono tornati nella studio di Pomeriggio 5 per replicare alle parole di Dasha. I due ex gieffini all’interno della casa del Grande Fratello hanno dimostrato di essere molto vicini. Va ricordato però che il modello milanese, durante il periodo di reclusione nella casa più spiata d’Italia, è entrato da fidanzato. Dopo l’intervista della modella ucraina, Stefano e Benedetta sono stati invitati nuovamente negli studi ...

Stefano Sala a Pomeriggio 5 : “Mi sento in colpa per Dasha” : Pomeriggio Cinque, Stefano Sala e Dasha: lui fa mea culpa E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella prima parte ampio spazio è stato dedicato alla cronaca, mentre nella seconda l’argomento portante è stato il gossip. Tanti gli ospiti invitati dalla conduttrice a parlare di tale argomento, tra i quali anche Benedetta Mazza e Sala. Proprio quest’ultimo ha colto la palla al balzo per rispondere alla ex, la ...