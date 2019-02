Serie A | Donnarumma ferma la Roma | col Milan è 1-1

DIRETTA/ Milan-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video DAZN : Donnarumma reattivo su Callejon - Serie A - : DIRETTA Milan Napoli, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano per la prima di due sfide ravvicinate, giocheranno anche in Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Napoli : quote - Meret sfida Donnarumma a San Siro - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per il big-match di Serie A che si gioca questa sera a San Siro.

Serie A - i top in porta : il riscatto di Donnarumma - grande sorpresa Lafont : La Serie A si ferma per le meritate vacanze, l’ultima giornata del massimo campionato italiano ha dato importanti indicazioni. La Juventus continua a vincere, successo contro la Sampdoria ma tra mille polemiche, tiene il passo il Napoli che ha conquistato tre punti preziosissimi davanti al pubblico amico contro il Bologna. Blitz in trasferta dell’Inter nel match contro l’Empoli, è sempre più avvincente la corsa Champions ...

Diretta Benevento Brescia / Streaming video Rai : Donnarumma pronto a stupire ancora - Serie B - : Diretta Benevento-Brescia, info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciannovesima giornata del campionato di Serie B

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Probabili formazioni / Milan Spal : quote. Donnarumma vs Gomis - il duello fra i pali - Serie A - : Probabili formazioni Milan Spal: ancora tridente offensivo per Gattuso, occhi in particolare su Higuain ma tutta la squadra deve ritrovare il gol.

Serie A - Frosinone-Milan 0-0 : Donnarumma salva un Diavolo che non sa più fare gol : Per vincere serve il gol e ma il Milan ha dimenticato come si fa. Quarta gara di campionato in astinenza per il Diavolo , non accadeva dal 1984, e un deludente 0-0 sul campo di un Frosinone che ...

Serie B - Ascoli-Brescia 1-1 : Donnarumma fa 1-1 al 94' : Spettacolo allo Stadio Cino e Lillo Del Duca: Ascoli e Brescia trovano un poco utile ma molto emozionante 1-1 . Nonostante l'intensità non proprio altissima, le due squadre hanno creato tante ...

Bologna-Milan 0-0 - Serie A : rossoneri bloccati - espulso Bakayoko. Donnarumma salva su Orsolini nel finale : Milan e Bologna hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo che ha chiuso la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I rossoneri volevano rialzarsi dopo l’eliminazione dall’Europa League ma si devono accontentare di un punto al Dall’Ara, ora occupano il quarto posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Lazio e tre su Atalanta, Roma, Sassuolo. I felsinei, invece, restano al terzultimo posto in graduatoria ma ora ...

Serie B - il ciclone Donnarumma si abbatte sulla Salernitana : tris Brescia all’Arechi [GALLERY] : 1/31 Cafaro/LaPresse ...

Diretta Salernitana Brescia / Streaming video Dazn : numeri di lusso per Alfredo Donnarumma - Serie B - : Diretta Salernitana Brescia, Streaming video Dazn: sfida di alta quota all'Arechi, dove si affrontano due squadre in zona playoff nella Serie B.