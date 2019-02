Pil | Renzi a Di Maio | falso colpa sia nostra | i numeri lo dimostrano

Pil - Renzi a Di Maio : falso colpa sia nostra - numeri lo dimostrano : Roma, 3 feb., askanews, - 'Durante il governo dei Mille Giorni sono state adottate incisive misure di politica economica' e 'l'esecutivo di Paolo Gentiloni ha proseguito sulla linea tracciata in continuità. I risultati ci sono stati, come appare chiaramente dai dati Istat'. Matteo Renzi in una lettera ...

Matteo Renzi : “Di Maio ci dà la colpa del calo del Pil? È la tragedia di un uomo ridicolo” : Matteo Renzi replica a Luigi Di Maio: "Da quando c'è il nuovo Governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro e il Pil è per la seconda volta in negativo. Siamo in recessione. Chi vuol bene all'Italia sa che le scelte economiche di Salvini e Di Maio sono sbagliate. Stanno portando il Paese a sbattere.Continua a leggere

Renzi : 'Con noi il Pil era positivo - con Salvini e Di Maio torneremo in recessione' (VIDEO) : E' il giorno dopo l'approvazione del così detto "decretone". Lega e Movimento Cinque Stelle esultano per aver portato a compimento il progetto di regalare agli italiani Quota 100 e reddito di cittadinanza. Due misure fortemente osteggiate dalle opposizioni, che non le ritengono funzionali alla crescita del paese, ma mero assistenzialismo o sistemi per distribuire denaro a fini elettorali. Matteo Renzi parla ancora una volta attraverso la sua ...