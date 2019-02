MotoGp – Un abbraccio virtuale ed uno speciale in bocca al lupo | il messaggio di

sportfair

(Di domenica 3 febbraio 2019) L’inaldi Valentino Rossi allo Sky Racing Team: il videodel Dottore per i suoi giovani piloti Sta stagione 2019 a due ruote si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti di tutte le categorie saranno in campo per il primo Gp dell’anno, in Qatar. In attesa dell’esordio stagionale tutti gli appassionati stanno vivendo le prime emozioni con le presentazioni dei team e, a breve, assisteranno ai primi test dell’anno.Pochi giorni fa lo Sky Racing Team ha mostrato al mondo intero le moto con le quali i piloti di Moto2 e Moto3 sfrecceranno in pista e, non poteva mancare unper i suoi ragazzi da parte di Valentino Rossi: “ciao ragazzi, so che siete alla presentazione del team, mi dispiace non esser con voi ma siamo qua che ci stiamo allenando per la prossima stagione, volevo darvi un grande, farvi ...