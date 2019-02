Lazio | Inzaghi | ' La nostra forza è il gruppo Romulo sarà convocato'

Frosinone-Lazio - probabili formazioni : Inzaghi senza Milinkovic-Savic : FROSINONE LAZIO probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i quarti di finale della Coppa Italia che hanno sancito le clamorose eliminazioni di Juventus, Napoli, Roma e dell’Inter proprio per mano dei biancocelesti. La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo ai rigori i neroazzurri a San Siro per 5-4. Tutto nel finale di […] L'articolo Frosinone-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi senza ...

Inter-Lazio - la pazza esultanza di Simone Inzaghi in tribuna : IL VIDEO : La Lazio espugna San Siro ai rigori dopo l'1-1 dei tempi supplementari e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà il Milan. Simone Inzaghi, allontanato da Abisso per proteste ...

Lazio - Inzaghi soddisfatto : 'Senza Handanovic avremmo vinto prima' : MILANO - Terza semifinale consecutiva per la Lazio che dopo esser stata beffata dal rigore alla fine dei supplementari ha ottenuto ai rigori una qualificazione meritata. 'Ai ragazzi avevo chiesto una ...

Lazio - la gioia di Inzaghi : "Qualificazione meritata" : "Ai ragazzi avevo chiesto una partita di personalità e l'hanno fatta. Se non avessimo trovato questo Handanovic avremmo vinto prima. La qualificazione è meritata". Il tecnico della Lazio Simone ...

Inter-Lazio - Inzaghi : “Senza Handanovic l’avremmo vinta prima” : Inter-Lazio 4-5 DCR LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della vittoria ai calci di rigore contro l’Inter in Coppa Italia: “Ai ragazzi avevo chiesto una partita di personalità e l’hanno fatta. Se non avessimo trovato questo Handanovic avremmo vinto prima. Quel rigore al 120′ ha […] L'articolo Inter-Lazio, Inzaghi: “Senza Handanovic ...

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi punta tutto su Immobile : La sfida delle 21 a San Siro tra Inter e Lazio decide l'ultima qualificata alle semifinali di questa edizione della Coppa Italia. Entrambe le squadre approdano ai quarti di finale dopo due...

Inter-Lazio - Inzaghi : 'Servirà una prova di personalità - teniamo alla Coppa Italia' : Non è bastata una grande partita alla Lazio per ottenere un risultato positivo contro la Juventus. Per i biancocelesti ci sarà subito un'occasione di riscatto, contro l'Inter in Coppa Italia. Una ...

Inzaghi : "A San Siro servirà una grande Lazio" : La sconfitta interna con la Juventus brucia ancora. Non che non si possa perdere con la capolista, ma la Lazio meritava sicuramente di piu'. Pero' e' anche vero che, come ha detto al termine della ...

Lazio - individuato l’esterno voluto da Inzaghi : intanto Basta saluta la Capitale : La Lazio si appresta a mettere a segno un acquisto sulla corsia di destra per poter sostituire a dovere Dusan Basta in procinto di andar via La Lazio, come rivelato dal ds Igli Tare, è alla ricerca di un esterno di destra per lo scacchiere di Inzaghi. Secondo ‘Tuttosport’ la società del presidente Lotito sarebbe ad un passo dall’acquisto di Romulo del Genoa, esterno che in passato ha fatto molto bene giocando da quinto di ...

Lazio - Inzaghi : "Dovevamo fare il 2-0 - non meritavamo di perdere" : "Non ricordo una Juve così in diffcoltà in questa stagione. Il calcio è crudele, non meritavamo la sconfitta e mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una grandissima partita", questa l'analisi di ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : “Avute tante occasioni per fare il 2-0” : LAZIO JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “Quest’anno non ricordo in Italia e in Europa la Juventus così in difficoltà, purtroppo il calcio è così ed è crudele. I ragazzi non meritavano la sconfitta, giocando così […] L'articolo Lazio-Juventus, Inzaghi: “Avute tante occasioni per fare il ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Il calcio è crudele - non ho mai visto i bianconeri così in difficoltà. Meritavamo di vincere' : Cancelo e Cristiano Ronaldo, nel finale, battono i biancocelesti, per il rammarico di Simone Inzaghi: "Non ricordo quest'anno la Juventus così in difficoltà " ha dichiarato l'allenatore a Sky Sport " ...

Lazio - Inzaghi : "Mai vista la Juve in difficoltà come contro di noi stasera" : Ha visto per almeno 70' una grande Lazio, ha assaporato la vittoria, poi si è dovuto inchinare a una Juve cinica come non mai. Simone Inzaghi è orgoglioso della sua squadra, ma mastica amaro per ...

Lazio-Juve - Inzaghi : “non ricordo una Juve così in difficoltà” : Sconfitta per la Lazio nella gara di campionato contro la Juventus, ecco le parole di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “non ricordo una Juve così in difficoltà. Partita negativa solo per il risultato, nel primo tempo abbiamo creato tanto, peccato non aver raddoppiato ma così ci toglieremo grosse soddisfazioni. I ragazzi sono stati bravi, si sono sacrificati, siamo sempre stati compatti ed aggressivi, nessuna parata per Strakosha, ...