Groupe PSA inizia i test per la guida autonoma in Cina

In un mercato dell'auto che a novembre registra una frenata (-6,3%), tutti i Marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato. Groupe PSA Italia raggiunge a novembre la quota di mercato del 15,63% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a novembre 2017 (14,83%). A novembre Citroën, DS Automobiles, Opel e […]