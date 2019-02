Domenica In | Rosita Celentano imbarazza Mara Venier | poi si scusa

Domenica In - gaffe di Rosita Celentano : "Con I Figli di a Sanremo sembravamo 4 autistici". Poi arrivano le scuse : Brutta gaffe di Rosita Celentano a Domenica In. Mara Venier ha passato in rassegna i vari decenni che hanno caratterizzato il Festival di Sanremo, tra canzoni indimenticabili, ospiti e conduzioni improbabili: ovviamente non poteva mancare in quest'ultimo caso il Sanremo dei Figli di, presentato nel 1989 giustappunto da Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi.La Figlia di Adriano ha commentato a proposito di ...

Domenica In formato Sanremo - da Mara Venier i "figli di". Rosita Celentano in studio - ancora massacrata : Scalda i motori Domenica In, e Mara Venier prepara il terreno al Festival di Sanremo che inizierà martedì prossimo. In studio nel salotto di Raiuno il 3 febbraio ci sono i 4 famosi "figli di", i conduttori vip dell'edizione del 1989 (vita dalla coppia Anna Oxa-Fausto Leali). Leggi anche: "Cos'è dive