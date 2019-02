Acqua alta Venezia | a Febbraio massime sempre oltre i 110 cm

Acqua alta a Venezia - in piazza San Marco intrappolati anche Sarkozy e Carla Bruni : Terzo giorno di Acqua alta a Venezia. In piazza San Marco, lungo il perimetro tra la basilica e palazzo ducale, i turisti devono incamminarsi sulle passerelle sopraelevate. In trappola per l'Acqua ...

Maltempo - Acqua alta a Venezia : punta massima di 111 cm : A Venezia si registra il 3° giorno con acqua alta, sopra il metro: il fenomeno è favorito dalla bassa pressione e dai venti da scirocco. Questa mattina, intorno alle 08:30, rende noto il Centro maree del Comune, la punta massima di acqua alta è stata di 111 centimetri sopra il medio mare. Ieri notte si è registrata una massima di 113 cm. Si tratta di “marea sostenuta” (codice arancio), con conseguente allagamento del 10% del centro ...

Scirocco - Acqua alta a Venezia : picco di 113cm nella notte : Nuova punta di acqua alta stasera a Venezia, con la marea che ha raggiunto 113 centimetri sul medio mare, poco dopo le 23. Un fenomeno classificato come marea molto sostenuta (codice arancio), che su queste quote comporta l’allagamento di circa 15% del suolo cittadino. Per domani all’alba il centro maree del Comune prevede un’altra massima intorno al metro sopra il medio mare. L'articolo Scirocco, acqua alta a Venezia: picco di ...

Acqua alta a Ischia - la mareggiata sommerge il piazzale e le strade : Acqua alta ad Ischia Ponte, ancora una volta il mare sommerge il piazzale Aragonese e alcune strade di accesso al pontile del Castello. La causa del fenomeno evidenziato dalla immagine suggestiva che ...

Acqua alta a Venezia - quando diventa pericolosa : Acqua alta a Venezia, quando diventa pericolosa Sotto gli 80 cm, la marea è normale. A 110 cm, la marea viene definita sostenuta con il 15% della città invasa dall’Acqua. A 140 cm il fenomeno è definito eccezionale e il disagio diventa molto pesante per i cittadini Parole chiave: ...

Acqua alta a Venezia : questa mattina raggiunti i 113 cm di altezza sul medio mare : Il fenomeno dell’Acqua alta a Venezia, che nella notte ha raggiunto i 112 cm, questa mattina ha fatto registrare 113 cm di altezza sul medio mare. Si tratta di una marea molto sostenuta (codice arancione) che ha interessato il 16% circa del suolo della città. Il Centro maree del Comune di Venezia prevede un nuovo fenomeno, un picco di 110 cm intorno alle 23:40. Il Centro maree aveva previsto per questa mattina un livello di marea di 115 ...

Acqua alta a Venezia : 99 cm questa mattina - disagi nei collegamenti : Acqua alta a Venezia: questa mattina sono stati toccati i 99 cm alle 08:25 e si sono registrati disagi nei collegamenti tra isole e i principali snodi di collegamento con la terraferma, come piazzale Roma e stazione. Ulteriori disagi potrebbero verificarsi nuovamente nella serata, a causa del maltempo e dell’atteso vento di scirocco, che dovrebbe provocare una marea attesa di 120 cm alle 23. Medesima situazione attesa alle 08:55 di domani ...

