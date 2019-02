A 8 anni abbandonato solo in strada a Carmagnola Torino | Mamma non mi vuole

huffingtonpost

(Di domenica 3 febbraio 2019) Camminava lungo unaprovinciale con addosso soltanto un maglioncino di lana, e quando i vigili gli hanno chiesto cosa stesse facendo ha risposto che "lanon mipiù, così sto cercando i miei parenti". È successo nei dintorni di).Il piccolo protagonista di questa vicenda è un bimbo di 8, che ora è stato affidato a una comunità. Il tribunale per i minori disi occuperà del caso.La polizia municipale diha rintracciato ladel bambino, una trentottenne rom bosniaca che vive in un campo nomadi a Chieri (), a circa 25 km di distanza. La donna ha confermato di non volere accogliere il figlio nella roulotte, che condivide con un nuovo compagno, e ha spiegato che il bimbo vive da tempo con i nonni. Gli agenti stanno verificando le sue affermazioni. Nel frattempo hanno ...