Univax Day | una giornata per “immunizzare” gli studenti contro le fake news

(Di sabato 2 febbraio 2019) Unanazionale di formazione e sensibilizzazione per ‘immunizzare’ i ragazzil’epidemia diin tema di vaccini. E’ ‘Day 2019‘, l’iniziativa promossa dalla Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia (Siica), rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole medie superiori. L’evento si è svolto questa mattina in contemporanea in 21 atenei italiani con l’obiettivo di affrontare il tema delle vaccinazioni sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, attraverso una relazione sul funzionamento del sistema immunitario e un dibattito sull’efficacia e i rischi dei vaccini. A Roma l’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Pasteur Italia e ha visto la partecipazione di 50 scuole provenienti da Roma e provincia, con oltre 1,000presenti nell’Aula Magna ...