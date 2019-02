Terremoto in Indonesia | scossa magnitudo 6 3 al largo di Sumatra

Terremoto in Indonesia - forte scossa al largo delle isole Aru - : Il sisma di magnitudo 6 è stato registrato a una profondità di 10 km. Non si segnalano danni e, per il momento, non è stata diramata nessuna allerta tsunami

Scossa di Terremoto magnitudo 6 in Indonesia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato al largo dell’Indonesia alle 09:12:48 ora italiana ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 in Indonesia sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia - forte Terremoto in mare a un mese dal sisma che ha causato quasi 500 morti : Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato rilevato al largo dell'isola di Sumba, in Indonesia.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Indonesia al largo dell'isola di Sumba - : Sisma di magnitudo 6.6, preceduto da un'altra scossa di potenza 6.1. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, né di eventuali allerte tsunami

Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 6.6 in arcipelago Molucche - : Nel Paese devastato dall' eruzione e dallo tsunami del dicembre scorso , c'è stato un nuovo sisma a una profondità di 60,5 chilometri

Ancora terrore in Indonesia : una violentissima scossa di Terremoto ha colpito le zone già devastate dallo tsunami : Alle ore 18:27 di oggi, 6 gennaio 2019, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7 e profondità 10 km con epicentro a Galela, in Indonesia: la scossa ha riportato la paura e causato il panico nella popolazione già stremata. L'articolo Ancora terrore in Indonesia: una violentissima scossa di terremoto ha colpito le zone già devastate dallo tsunami sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Terremoto in Indonesia : magnitudo 6.4 : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata da Ingv in Indonesia alle ore 18,27 (ora italiana). Il sisma ha avuto una profondità di 67 chilometri

Forte scossa di Terremoto in Indonesia : non si sono registrate onde anomale : Una scossa di terremoto magnitudo 6.1 ha colpito la parte orientale dell’Indonesia (epicentro a 55 km a sudest di Manokwari nella provincia di Papua occidentale) alle 12:33 ora locale. Il sisma non ha provocato la formazione di onde anomale, ha spiegato il responsabile dell’Agenzia per la gestione delle calamità naturali Sutopo Purwo Nugroho, precisando che l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 26 chilometri. Non ...

Indonesia in ginocchio - un altro tsunami dopo il disastroso Terremoto di fine settembre : Un annus horribilis il 2018 per l’Indonesia scossa da terremoti, eruzioni, alluvioni e tsunami. Lo tsunami che si e’ abbattuto sulle coste venerdi’ notte, provocando centinaia di vittime, e’ solo l’ultima tragica calamita’ arrivata al termine di un anno che ha messo in ginocchio l’arcipelago. Su Sumatra, a meta’ ottobre, si sono abbattute violente piogge che hanno trasformato il nord-ovest ...

